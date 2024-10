Poggibonsi, dall’illusione alla beffa. Resta in nove e poi viene sconfitto

SERAVEZZA

2

POGGIBONSI

1

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Greco, Benedetti (92’ Casani), Bellini (89’ Bartolini), Sessa (64’ Conde), Turini (90’ Salerno), Acorsini, Menghi, Bocci (64’ Lepri), Bedini, Sanzone. Allenatore Brando.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Martucci, Belli (55’Salvadori), Bigica (17’ Marcucci), Vitiello (46’ Bellini), Fremura, Valori (74’ Tanganelli), El Dib (81’ Palazzesi), Borri, Fracassini. Allenatore Calderini.

Arbitro Costa di Busto Arsizio-assistenti Perri di Lamezia Terme e Lavarra di Cosenza.

Reti: 57’ Bellini (r), 77’ Benedetti (r), 88’ Conde.

Note – Spettatori 400 circa. Ammoniti: Bedini, Sanzone, espulsi al 83’ Martucci e al 86’ Marcucci per doppia ammonizione.

POZZI – Il Poggibonsi perde per 2-1 contro Il Seravezza registrando un’amara sconfitta. La formazione di Calderini sembrava avere tutto a favore quando nella fase iniziale della ripresa era riuscita a portarsi in vantaggio. I giallorossi sono stai un po’ ingenui nel rimediare due espulsioni quasi una dietro l’altra, anche se la seconda è stata un po’ fiscale. Inevitabilmente la doppia inferiorità numerica nel convulso finale si è fatta sentire. Il motivo tattico della gara vede il Seravezza tentare di aggirare la difesa a 5 del Poggibonsi che tenta di ripartire in contropiede.

Gara povera di emozioni, sul finire di tempo il Seravezza sale di ritmo ma non sfrutta un paio di azioni che meritavano miglior sorte. Succede tutto nella ripresa. Al 56’ dopo un angolo contestato, Turini tocca Valori che cade in area e il direttore di gara fischia il rigore che Bellini Lorenzo trasforma per il vantaggio del Poggibonsi. Il Seravezza prende gol nella sua fase migliore. Brando in panchina non si arrende e gioca anche la carta Conte per scardinare l’attenta difesa ospite. Al 77’ altro rigore, questa volta per il Seravezza che l’implacabile Benedetti realizza. L’inerzia della gara vede il Seravezza in avanti, nel Poggibonsi salta un po’ di serenità, tant’è che in rapida sequenza al 83’ Martucci e al 86’ Marcucci si fanno espellere per doppia ammonizione per due falli evitabili. Brando continua ad incitare i suoi. Al 88’ Greco pennella su punizione, testa di Benedetti e miracolo di Pacini, sulla corta respinta Conde brucia tutti sullo scatto insaccando a fil di traversa. Il Poggibonsi perde una gara che si era indirizzata su un binario favorevole, insomma un’occasione sprecata per i giallorossi che potevano uscire da questa trasferta con un pareggio che sino alla doppia espulsione era tutto sommato giusto.

Andrea Bazzichi