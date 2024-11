Calcio Uisp: alza la voce la Locanda Alinò così Leta Scp resta sola

La Spezia, 21 novembre 2024 – Locanda Alinò di nuovo al top, batte la prima in classifica e ora e si rilancia verso la vetta dove domina solitaria Leta Scp a punteggio pieno (ed è l'unica rimasta di tutta la kermesse, delle varie serie). Questo nell'ottava di andata del Girone 1 del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Anche Aurora è protagonista, superando nello scontro diretto da podio La Gira O.F. Chelli.

GIRONE 1

Risultati: Saja Srl-Ristorante Pin Bon 3-3 (Sula S. (2), Chierici T.; Gravina P. (2), Sbardella Siniscalchi T.), Sesta Godano-Real Dlf Pizzeria Chiara 2-5 (Visigalli E., Taddei D.; Musetti A. (2), Bastoni D. (2), Rabà G.), Locanda Alinò-Avosa 3-0 (Novani R., Schirano K., Russo R.), Levanto-Realchiappa Progetto Appalti 1-4 (Pettirossi R.; Venturotti A. (2), Cerrone A., Lonardo C.), Aurora Ponteggi-La Gira O.F. Chelli 2-1 (Tacchini N., Antonelli D.; Ferdani F.), Leta Scp-Good Boys 4-3 (Poletti A. (2), Corvi N., Polizza A.; Venè L., Bello M., Fabrello P.), Sporting Bacco-Pellegrini Gomme 2-8 (Corsi A., Gerosa F.; Cupini L. (2), El Boussati A. (2), Sidi Brahim S. (2), Rege Cambrin S., Greco R.).

Classifica: Leta Scp punti 14; Avosa 12; Aurora e Alinò 11; La Gira 9; Pellegrini, Pin Bon e Good Boys 7; Realchiappa 6; Saja 5; Real Dlf 3; Bacco e Sesta Godano 2; Levanto 0.

Cadono contemporaneamente, per la prima volta in stagione, Ms Costruzioni/Ccr Muggiano e Bagnone, così il Veppo balza in testa al Girone 2.

GIRONE 2

Risultati: Fc Armaneto-Asd La Foce Fuoricampo 1-4 (Poletto C.; Taliercio E. (2), Cancogni D., De Rosa M.), Dlf/Gmn-Sarzanello 9-1 (Bortoluzzi G. (2), Pozzi L. (2), Oliviero V. (2), Santunione L., Battis J., Traina G.; Conti A.), Moto Masini-Asc Bagnone 7-2 (Cavana M. (2), Masini M. (2), Scaduto F., Di Grazia E., Scaduto M.; Giromini M. (2)), Ac Rebocco/Vf Alinò-Delta del Caprio 6-2 (Coppola M. (3), Todaro F. (2), Grillo R.; Staghezza D., Volpi M.), Bar Cavour-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 2-0 (Pierini L., El Atiki B.), Bar Ravenna-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassana 4-4 (Turano M. (2), Centofanti G., Macera F.; Licari A., Cundumi Cuero L., Mariotti D., Staglianò M.), Asd Veppo-Monti 6-2 (Beverinotti M. (3), Maggi A., Rebecchi G., Makitov I.; Crispi L., Gabrielli L.).

Classifica: Veppo punti 13; Bagnone e Ms/Muggiano 12; Rebocco 11; Cavour 10; Masini 7; Sarzanello 6; Foce 5; Dlf, Delta e Monti 4; Ciassetta e Ravenna 3; Armaneto 2.

Rallenta il Comano al primo pareggio della stagione, così il Bar Picchi lo raggiunge. Insieme sono la coppia leader del Girone 3.

GIRONE 3

Risultati: Dlf Aston Birra-Pallerone 2-8 (Zironi T., Guaita L.; Germi G. (3), Lattuada G. (2), Gaspari L. (2), Magnanini N.), Sesta Godano 2-Dl Stella Rossa Canaletto 5-5 (Prosperini M. (3), Donato R., Petillo P.; Torrini D. (2), Galeazzi A. (2), Pauciullo A.), Lm Immobiliare-La Loggia 4.0 2-7 (Paita M. (2); Pasini T. (5), Brizzi M., Guano A.), Carpena/Spezia Centro 2024-Atletico Gragnola 3-5 (Da Pozzo L.; Costa A. (3), Lunini D., Antonelli K.), Asd Atletico Tresana 2010-Bar Picchi 1-4 (Mastrini M.; Ricci M. (2), Puzella L., Laazizi K.), Asd Comano 2016-Deportivo La Bottiglia 2-2 (Lombardi L. (2); Uberti J. (2)), Veppo 2-Real Chiappa Palati Fini 4-5 (Resico D. (3), D’Ippolito T.; Colombo J., Shabanaj G. (4)).

Classifica: Picchi e Comano punti 13; Gragnola, Pallerone e Loggia 10; Bottiglia 9; Real Chiappa 8; Dlf 6; Sesta Godano 2 e Tresana 5; Lm Immobiliare 2; Dl Stella Rossa e Carpena 1; Veppo 2 0.