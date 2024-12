Calcio Uisp. Arcore capolista solitaria

La Leoni Arcore offusca la Stella Rossa (0-3) e si conferma regina indiscussa del campionato Uisp Monza-Brianza. La formazione arcorese, grazie al successo nell’anticipo dell’11esima giornata, raggiunge quota 25 e ha la certezza di trascorrere il capodanno da capolista solitaria. Il campionato, archiviata la sosta natalizia, tornerà in campo il 24 e il 25 gennaio per la penultima giornata di andata. Oggi, comunque, dovrebbe arrivare la replica dell’Agrate Rondeau Cafè, nel turno precedente fermata sull’1-1 proprio dalla Stella Rossa. Ma l’impresa non si presenta agevole perché l’avversario odierno è il Leon, matricola che potrebbe aver terminato il periodo d’ambientamento. L’ipotesi è suffragata dal successo per 2-1 sul Real Villasanta. Appuntamento alle 13.30 a Carugate sul Campo comunale di via del Ginestrino.

Non si presenta facile nemmeno l’impegno prenatalizio del Tribe Fc, terzo a 18 punti. La squadra milanese si confronta oggi con il Gost Standard Bergamo (6°). I detentori del titolo, finora protagonisti di una stagione sbiadita, cercheranno il colpo di coda alle 14 al Centro sportivo Cambini-Fossati. L’Olimpic Trezzanese (4°) contro Concorezzo Fc alle 14.30 al Campo sportivo comunale di Arcore.