Calcio Uisp, Coppa Sassolini-Rizzo. L’arbitro si dimentica dei rigori. Risultato non omologato

In attesa delle semifinali playoff, che decideranno l’esito del campionato 2024/2025, la stagione Uisp prosegue anche con i Trofei paralleli. Si sono infatti disputate le semifinali della Coppa Baglini; semifinali che hanno visto L’Arena Metato surclassare 3-0 il Bellariviera/Leblon (Pecori e 2 autoreti a favore), mentre tra Torcigliano e Sconvolts, finita 1-1 (Giacone/Benassi) sono stati i rigori a premiare lo Sconvolts. In campo anche per la Coppa Sassolini/Rizzo. Nel girone A Csf Bianchi/Mda annichilisce 9-0 la Don Bosco Mazzola (Del Ry 2, Okala 2, Borraccino, Gustini, Plutino, Binelli, Avanzato). Classifica: Csf Bianchi/Mda e Ctz Imballaggi 3; Don Bosco Mazzola 0. Nel girone B è 1-1 tra GO I Passi 77 e Tdl Soccer (Ciardelli/Papini), ma il risultato ancora non è omologato perché "l’arbitro – dice Artigiani del Tdl Soccer – si è dimenticato di far disputare i calci di rigore". Classifica: Tdl Soccer 4; GO I Passi 77 1; Piano di Mommio/Manù 0. Infine nel girone C l’Unione Quiesa Orange beffa 1-0 l’Hotel Virginia (Santicchia) e la Lube Cucine Viareggio sbanca Terrinca 3-2 (Puddu, Del Soldato/Maroof, Carcanaj). Classifica: Unione Quiesa Orange 6; Hotel Virginia e Lube Cucine Viareggio 3; Terrinca 0.