Calcio uisp. I Gentlemen sfidano l’Umbo United

La caccia alla Stella Rossa, trionfatrice nell’edizione 2023, è aperta. Si è messa in movimento la Coppa Uisp, un anno fa finita nella bacheca della formazione di Cornate d’Adda. La sfida d’avvio se l’è intanto aggiudicata l’Agrate Rondeau Cafè, vittorioso per 2 a 3 sull’Atletica Area Carugate. Tra i favoriti della competizione vanno inseriti di diritto il Gost Standard Bergamo, fresco vincitore del campionato nazionale di calcio Uisp Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, e la Leoni Arcore, titolare della piazza d’onore. I Gentlemen Monza, terzi classificati, debuttano oggi nell’andata degli ottavi di finale affrontando (ore 13.30, Centro sportivo di Villasanta) l’Umbo United. I campioni in carica della Stella Rossa, oggi alle 15 a Colnago (impianto di via Castello), si trovano di fronte il Tribe Fc.