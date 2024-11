Calcio Uisp. Il Bacchereto vince e vola in vetta

Gol ed emozioni nel campionato Uisp di Prato. Anche le squadre partecipanti hanno dedicato un pensiero alla lotta contro la violenza sulle donne, scendendo in campo col segno rosso sul viso. Passando al calcio giocato, con il riposo settimanale del Phoenix 2012, ne approfitta il Bellini Giacomo Bacchereto che vince in trasferta 4-2 contro il Signa 2007. Tre punti che valgono il primo posto per il Bacchereto. I Kickers Narnali vincono 4-3 sul campo di Santa Lucia dello Sporting Prato. Apre le marcature Aronica per i padroni di casa, seguito dalle reti di Carrubba e Frasconi. Per gli ospiti, invece, vanno a segno Ruggiero, Sayeb e Sciannamè con una doppietta. Vittoria in trasferta anche per il Real Chiesanuova, che vince per 3-1 col Vergaio 2003. Quarta, e ultima, vittoria in trasferta del turno quella del S. Ippolito, che ribalta il 2 a 0 iniziale contro l’Olimpia Prato. Al 90’ il punteggio segna un clamoroso 6-2 in favore degli ospiti. Tripletta di Donnini, poi segnano anche Dedaj, Giancaterino e Lombardi. Per i padroni di casa gol di Ghianni e Fabbrizzi. L’Fc Tavola, invece, ne rifila 5 all’Avis Verag Prato Est, capace di un solo gol con Carone. I padroni di casa si prendono i tre punti grazie alla doppietta di Russo e alle reti di Gambino, Zanobetti e Matteucci. Vittoria anche per il Prato Asd, che batte 2-1 la Polisportiva Il Sogno. In gol Orefice e Grasso, mentre il gol della bandiera ospite arriva con Lorenzo. Rotondo 3-0 del Giusti Stefano Comeana sulla Polisportiva Sant’Andrea. A segno, per i padroni di casa, Lenzi, Lupo e Hamd. Il Bellini Giacomo Bacchereto sale 19 punti, con il Phoenix 2012 fermo a 18. A quota 17 risalgono il Real Chiesanuova e il S.Ippolito, mentre a 16 troviamo i Kickers Narnali. A 15 punti, c’è l’Fc Tavola, mentre il Prato Asd è a 14 punti. A 12 troviamo il Vergaio, a 11 ci sono Giusti Stefano Comeana e Signa 2007. Ultimi quattro posti in classifica occupati da Avis Verag Prato Est con 9 punti, Olimpia Prato con 5 punti e Polisportiva S. Andrea con 2 punti. Fanalino di coda, a zero punti, la Polisportiva Il Sogno.

L. M.