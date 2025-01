Calcio Uisp, il blitz della Locanda Alinò mette fuori l'Avosa

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Un vero e proprio blitz quello della Locanda Alinò che, nella gara che chiude la prima fase del Girone 1, nel campionato calcistico a 7 della Uisp, balza in vetta. La massima serie adesso verrà suddivisa in due gironi e se per caso Alinò – che tra l'altro già detiene il titolo – dovesse primeggiare anche nella seconda fase, non si disputeranno i playoff per eleggere la vincitrice dello scudetto (come è sempre stato nelle scorse edizioni della kermesse), ma si aggiudicherebbe direttamente l'alloro provinciale.

Tutto questo perché l'Avosa, a lungo prima in questa fase ascendente della stagione, è stata sconfitta a sorpresa, tra le mura amiche, dalla Gira Of Chelli, mentre Alinò (unica imbattuta del girone) ha superato Leta Scpt.

Ecco quindi come si compone il Girone Eccellenza: Locanda Alinò, Avosa, Aurora Ponteggi, La Gira/O.F. Chelli, Good Boys, Leta Scp, Real Chiappa Progetto Appalti.

Questo invece il Girone Promozione, dall'ottavo posto in giù: Saja, Ristorante Pin Bon, Dlf Pizzeria Chiara, Pellegrini Gomme, Sesta Godano, Sporting Bacco, Levanto; l'ultima scenderà nel Girone 2, per le altre retrocessioni ci saranno i playout.

GIRONE 1

Risultati: Realchiappa Progetto Appalti-Ristorante Pin Bon 4-4 (Porrini R. (3), Tonelli D.; Gravina P. (2), Dada' S., Gorgoglione A.), Avosa-La Gira O.F. Chelli 2-3 (El Khir O., Meta D.; Siciliani S. (2), Ferdani F.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Good Boys 2-5 (Musetti A., Bastoni D.; Cammareri L. (3), Ambrosini C., Maggiani F.), Saja Srl-Pellegrini Gomme 4-2 (El Caidi H. (2), Sula S., Chierici T.; El Caidi H. (2), Hassoun A., Greco R.), Sesta Godano-Sporting Bacco 4-1 (Visigalli L., Visigalli E., Prosperini G., Ghiorzo J.; Gerosa F.), Locanda Alinò-Leta Scp 6-4 (Cattabiani A. (3), Acosta Rodriguez F., Migliore F., Novani R.; Corvi N. (2), Del Tufo A., Acerbi E.), Levanto-Aurora Ponteggi 1-2 (Beretta M.; Stefanelli L., Tacchini N.).

Classifica: Locanda Alinò punti 23; Avosa 22; Aurora 21; La Gira 19; Leta 18; Good Boys 15; Real Chiappa 13; Saja 12; Pin Bon 10; Real Dlf e Pellegrini 9; Sesta Godano 5; Sporting Bacco 2; Levanto 1.

Nel Girone 2, dove il Veppo era già campione d'inverno dallo scorso turno, sul fondo della classifica si stacca l'Armaneto, che supera nello scontro diretto il Monti (ora fanalino solitario) grazie al poker di Camilli.

GIRONE 2

Risultati: Delta del Caprio-Asd La Foce Fuoricampo 5-0 (Staghezza D. (3), Leonelli M., Volpi M.), Asc Bagnone-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 1-2 (Lombardi E.; Ferrari D., Cantoni S.), Sarzanello-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 1-5 (Domenichelli M.; Mariotti D. (2), Stagliano' M. (2), Finocchietti S.), Fc Armaneto-Monti 9-4 (Camilli F. (4), Cabano F., Bertone M., Toffoletti G., Caruso G., Lodovici F.; Prenci A. (2), Maurelli D. (2)), Dlf/Gmn-Asd Veppo 1-9 (Lufrano G. (4), Varsi F. (3), Beverinotti M. (2)), Moto Masini-Bar Ravenna 9-8 (Cavana M. (2), Masini M. (2), Luiso G., Scaduto F., Bertagni S., Di Grazia E., Vene D.; Turano M. (3), Centofanti G. (2), Sartini D., Essaga Ndjodo J., Macera F.), Ac Rebocco/Vf Alinò-Bar Cavour 2-5 (Bariti D. (2); El Atiki B. (2), Terenzoni M., Conti M., Tonello M.).

Classifica: Veppo punti 25; Cavour 22; Moto Masini e Ms/Ccr 19; Rebocco/Alinò 17; Bagnone 14; Delta del Caprio 12; Ravenna 10; Sarzanello 9; Dlf/Gmn, Ciassetta e Foce Fuoricampo 8; Armaneto 5; Monti 3.

Comano vince, Pallerone pure, così cala il sipario sul Girone 3, con quell'ordine in graduatoria, mentre segnaliamo tra i bomber Pasini, con un poker che è servito alla Loggia per battere il Bar Picchi.

GIRONE 3

Risultati: Atletico Gragnola-Pallerone 2-3 (Valletta N., Ramaj A.; Magnanini N. (2), Germi G.), La Loggia 4.0-Bar Picchi 10-5 (Pasini T. (4), Guano A. (3), Canese G. (2), Gasparini A.; Sabatini A. (2), Puzella L., Gjonaj K., Ricci M.), Dl Stella Rossa Canaletto-Deportivo La Bottiglia 5-8 (Torrini D. (2), Salvatore D. (2), Galeazzi A.; Uberti J. (3), Menotti M. (2), Giuliano E. (2), Vergassola M.), Dlf Aston Birra-Real Chiappa Palati Fini 2-5 (Frione L., Di Gaspero E.; Colombo J. (2), Clausi A., Barbieri N., Napoli A.), Sesta Godano 2-Veppo 2 3-5 (Borrini M. (2), Roncone G.), Lm Immobiliare-Asd Comano 2016 3-7 (Saad I. (2), Sinnema M.; Lombardi L. (5), Servi N., Fresoli S.), Carpena/Spezia Centro 2024-Asd Atletico Tresana 2010 0-4 (Bambini C (3), Bertolucci F.).

Classifica: Comano punti 23; Pallerone 21; Picchi 20; Loggia 19; Bottiglia 17; Real Chiappa e Tresana 14; Gragnola e Dlf 12; Carpena 9; Sesta Godano 7; Veppo 2 4; Dl Stella Ross e Lm 2.