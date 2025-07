Calcio UISP. Il Real Isola esce dalla corsa scudetto: "Ma resta per noi una bella stagione»

Il Real Isola chiude la fase nazionale UISP con un pizzico di amaro in bocca. I ragazzi di mister Martini non riescono ad esprimersi al meglio nel girone di qualificazione, uscendo anzitempo dalla corsa per lo scudetto. "La nostra stagione resta comunque ricca di soddisfazioni - spiega David Degl’Innocenti - anche se a Rimini potevamo sicuramente fare qualcosa di più. Dopo aver vinto la prima partita, contro i siciliani dello Zafferana, siamo stati sconfitti nel secondo match contro Ruffini, squadra del Piemonte. Poi, nell’ultima sfida, abbiamo pareggiato contro gli emiliani del Celtic Boys e questo non ci ha permesso di continuare nella competizione. Per noi era comunque la prima esperienza alle finali nazionali e già esserci è stato un bel risultato anche se avevamo tutte le carte in regola per disputare anche le fasi eliminatorie". Il Real Isola, in questa stagione, è stato vice campione territoriale, ma poi è riuscito a conquistare il titolo toscano, in virtù del successo ottenuto sui pratesi del Narnali, decisivo per accedere alle finali italiane. "I ragazzi e lo staff hanno fatto veramente un bel lavoro - conclude Degl’Innocenti - probabilmente siamo arrivati un po’ stanchi nella parte conclusiva e ci può stare: adesso qualche giorno di meritato riposo, poi penseremo alla prossima stagione, dove proveremo a migliorarci ulteriormente".