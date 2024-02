Calcio Uisp. Il Tribe prova a fermare la capolista Gost . La Leoni Arcore insegue, ma c’è l’Umbo United

Cercasi terza incomoda in grado di suggerire un’alternativa alle prime della classe. Nel campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, dopo 12 turni, la lotta per il vertice sembra infatti essere ristretta alla capolista Gost Standard Bergamo e all’immediata inseguitrice Leoni Arcore. Le due squadre, separate da due punti in classifica, hanno archiviato l’ultima giornata regolando in campo esterno avversarie non banali come, rispettivamente, Agrate Rondeau Cafè e Gentlemen Monza. Risultato, Real Villasanta e Tribe Fc., titolari in comproprietà della terza piazza, sono staccate di 9 lunghezze dalla vetta, a quota 31. Gli esami, comunque, non finiscono mai. Il 13simo turno, in programma oggi, propone il confronto tra il Tribe Fc, potenziale aspirante al ruolo di outsider, e il Gost Standard. Appuntamento alle 12 a Lesmo al Centro sportivo Playsport. Mezzora più tardi, al Centro sportivo comunale di Arcore, l’Umbo United cercherà di rallentare la corsa della Leoni Arcore, da due annate dominatrice della competizione. Il Real Villasanta, altra formazione che punta a rientrare nel giro che conta, si troverà di fronte una rivale virtualmente abbordabile, l’Excelsior che chiude le fila con soli due punti.

Fischio d’inizio alle 14.30 al Centro sportivo comunale di Villasanta. I Gentlemen Monza, usciti delusi dal turno precedente, proveranno a rimettersi in moto. Un’operazione complicata, perché l’avversaria odierna è l’Olimpic Trezzanese (ore 12.15, Trezzano Rosa, Centro sportivo Giacinto Facchetti).