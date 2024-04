Calcio Uisp. Isola ultima semifinalista. In ’bianco’ Fibbiana-Gavena

Ci sono voluti i calci di rigore per definite l’ultima semifinaliste del campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa. Dopo lo 0-0 dell’andata, infatti, i campioni in carica del Castelfiorentino e il Real Isola hanno pareggiato anche al ritorno nel recupero del match rinviato lo scorso 16 aprile per un black-out elettrico al Centro Sportivo di Monteboro. Al Cecchi di Limite sull’Arno è finita 1-1 con vantaggio valdelsano di Mitra su rigore e pareggio sanminiatese un minuto dopo con Guardini. Nella lotteria dal dischetto, poi, ha prevalso l’Isola per 3-2. Domani sera alle 21.30 sempre a Limite sull’Arno i gialloblù affronteranno il derby con la Casa Culturale per l’andata delle semifinali. Andata che nell’altra semifinale, intanto, ha visto Fibbiana e Gavane pareggiare a reti bianche. Definite anche le semifinali di Coppa Uisp e dei play-off di A2, che si disputeranno sabato 4 maggio.

Serie A1, Coppa Uisp - Girone F: La Serra-Certaldo 0-1; Stabbia-Castelnuovo 0-2. Classifica: Castelnuovo 9; Certaldo 6; La Serra 3; Stabbia 0. Girone G: Casenuove Gambassi-Rosselli 1-1. Classifica: Casenuove Gambassi e Rosselli 4; Sovigliana 0. Girone H: Casotti-Limitese 2-2. Classifica: Strettoio Pub 4; Limitese 2; Casotti 1. Girone I: Bassa-Le Cerbaie 0-0. Classifica: Bassa e Le Cerbaie 4; 4 Mori 0.

Serie A2, play-off – girone L: Botteghe-Massarella 1-0. Classifica: Malmantile United 9; Botteghe e Massarella 4. Girone M: Brusciana-Boccaccio 0-1. Classifica: Boccaccio 10; Brusciana 6; Unione Valdelsa 1. Girone N: Martignana-Valdorme 1-0. Classifica: Martignana 12; Valdorme 6; Pitti Shoes 0. Girone O: Sciano-Catenese 0-2. Classifica: Catenese 7; Sciano 6; Vinci 4.

Coppa Amatori, girone P: San Pancrazio-Real Pavo 3-2; Borgano-YBPD United 1-3; Mastromarco-San Quirico 2-0. Classifica: Mastromarco 12; San Quirico 10; San Pancrazio 9; YBPD United 7; Real Pavo 6; Borgano 4; Team Arcogas 2. Prossimo turno – Domani: YBPD United-San Quirico (15, Pozzale). Lunedì: Mastromarco-San Pancrazio (21.15, Larciano); Borgano-Team Arcogas (21.15, San Baronto). Girone Q: Cambiano United-Ortimino 4-2; Spicchiese-Molinese 1-0; San Casciano-Ponte a Elsa 6-2. Classifica: Molinese 12; Spicchiese 11; Cambiano United 8; San Casciano e Ponte a Elsa 5; Monterappoli e Ortimino 4. Prossimo turno – Domani: Ortimino-Spicchiese (15, San Pancrazio); Molinese-San Casciano (15, La Serra). Lunedì: Monterappoli-Cambiano United (21.15, Monteboro).

Si.Ci.