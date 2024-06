Calcio Uisp. La Leoni Arcore centra il campionato regionale

La Leoni Arcore torna a ruggire nell’ultimo appuntamento stagionale del calcio Uisp Lombardia. La formazione allenata da Roberto Nicolini ha infatti conquistato il titolo lombardo Uisp. Una rivincita molto sentita dalla compagine biancorossa, obbligata ad accontentarsi della seconda piazza sia nel campionato nazionale Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, sia nella Coppa Uisp Brianza. A Cesenatico gli arcoresi hanno superato sempre ai calci di rigore i mantovani del Solferino e poi i bresciani del Moniga. Il risultato conclusivo è stato 7 a 6. Anche l’Atletico Area Carugate ha fatto bene in Romagna, aggiudicandosi il triangolare Over 35. Alla competizione hanno preso parte Castelletto Borgo e Uisp Rezzato. In Coppa Lombardia, invece, l’Agrate Rondeau Cafè, vincitore della Coppa Uisp Brianza, si è dovuto consolare con la vittoria per 5 a 3 ottenuta nella sfida per il terzo posto con il Cicognara.