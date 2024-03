Calcio Uisp. La Leoni Arcore va a Carugate ma spera in un passo falso Gost

Il campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“ si rimette in moto. La sosta è servita per dare spazio al recupero tra Umbo United e Agrate Rondeau Cafè, vinto da quest’ultimo per 0 a 4. Ma il torneo, approdato al quartultimo turno, vive ormai tutto sul duello tra la capolista Gost Standard Bergamo e la Leoni Arcore, sua più immediata inseguitrice. I punti di differenza comunque sono ben otto. Logico, quindi, che la Leoni Arcore, da due stagioni vincitrice della manifestazione, speri in una scivolata della prima della classe. Un’ipotesi sostenuta dal fatto che il Gost Standard Bergamo è atteso a Lesmo (ore 12, Centro sportivo Playsport) dalla sfida interna con i Gentlemen. La squadra monzese, infatti, è terza con 37 punti. La Leoni Arcore, in ogni caso, non ha alternative: deve battere l’Atletico Area Carugate, alle 13.30 al Centro sportivo di Carugate. I tre punti servono alla compagine arcorese per continuare a sperare.