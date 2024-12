Calcio Uisp. La Limitese frena la capolista. Sovigliana: il sogno continua

Il 2024 della Serie A1 del campionato di calcio Uisp Empoli-Valdelsa si chiude nel segno della Limitese, prima squadra capace di frenare la corsa della capolista Casa Culturale. A Montelupo nell’ultima giornata di andata del girone A della massima categoria, infatti, i limitesi impongono l’1-1 alla corazzata sanminiatese: Fontani a segno per i padroni di casa e Becherini per gli ospiti.

Nello stesso girone continua a sognare la qualificazione alla fase finale il Sovigliana, che grazie alla doppietta di Gjonikaj e al gol di Camara espugna 3-2 Certaldo (inutili i due gol di bomber Tronnolone per i valdelsani). Non si è invece giocato nel girone B di A1, a 12 squadre: si riprenderà il 17 gennaio, una settimana dopo il ritorno in campo di tutti gli altri gironi.

In Serie A2 è l’Arci Cerreto Guidi a prendersi la vetrina di questo turno natalizio. Nel girone D, infatti, i gialloverdi si sono imposti come vera antagonista della capolista Unione Valdelsa in chiave promozione, piegando 2-1 nello scontro diretto il Malmantile United (doppietta di Mari) e mantenendosi a meno due dall’Unione Valdelsa, ‘corsara’ a Cortenuova contro il Corniola con il gol di Taddei.

Nell’altro gruppo di A2 lo Sciano non va oltre l’1-1 al centro sportivo di Petroio contro la Spicchiese (Giannini ha risposto al vantaggio ospite di Del Mastro) e viene agganciato al secondo posto dalla Molinese che, pur a fatica, supera 3-2 in casa il Brusciana: ospiti due volte avanti con il rigore di Boumarouane e il 2-1 di Barnini dopo il momentaneo pari di De Bernardinis, ma nella ripresa la doppietta di Rossi regala i tre punti ai padroni di casa. Ecco il quadro completo.

Serie A1, girone A: Strettoio Pub-Stabbia 0-2; Limitese-Casa Culturale 1-1; Real Isola-San Gimignano 2-2; Castelnuovo-Scalese 0-1; Gavena-Ferruzza sospesa sullo 0-1; Fiano Certaldo-Sovigliana 2-3. Riposava: 4 Mori. Classifica: Casa Culturale 34; Ferruzza 26; Limitese 23; Real Isola 19; 4 Mori e Sovigliana 16; Scalese 15; Castelnuovo 14; Gavena 13; Strettoio Pub 12; Stabbia 7; Fiano Certaldo 6; San Gimignano 5.

Serie A2, girone C: Ybpd United-Ortimino 2-4; Massarella-Pitti Shoes 2-0; Molinese-Brusciana 3-2; Spicchiese-Sciano 1-1; Atletico Team-Monterappoli 0-2; Montespertoli-Mastromarco 2-1. Riposava: Vinci. Classifica: Massarella 29; Molinese e Sciano 25; Montespertoli 20; Pitti Shoes 19; Vinci 17; Monterappoli e Ortimino 16; Mastromarco e Spicchiese 12; Brusciana 10; Atletico Team 8; Ybpd United 4.

Girone D: Arci Cerreto Guidi-Malmantile United 2-1; Corniola-Unione Valdelsa 0-1; Gs Vico-Catenese 4-1; Borgano-San Pancrazio rinviata; Piaggione Villanova-Arci San Casciano 5-0; San Quirico-Le Botteghe 1-4. Riposava: Virtus Tavarnelle. Classifica: Unione Valdelsa 28; Arci Cerreto Guidi 26; Malmantile United 22; Gs Vico e Piaggione Villanova 21; Le Botteghe 20; San Quirico e Corniola 19; Virtus Tavarnelle 17; San Pancrazio 9; Borgano 6; Catenese 5; Arci San Casciano 0.

Si.Ci.