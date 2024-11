Calcio Uisp: le 'manite' di Venè e Scarpa, leader intoccabili

La Spezia, 7 novembre 2024 – Non si incontreranno nello scontro diretto se non all'undicesima giornata, però ora che siamo alla sesta, Leta Scp e Avosa guidano ancora a punteggio pieno il Girone 1 del campionato calcistico a 7 della Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nello stesso raggruppamento risale la Locanda Alinò e il miglior goleador è Luca Venè dei Good Boys, che ne infila 5 nella porta del Levanto, sempre ultimo in classifica.

GIRONE 1

Risultati: Real Dlf Pizzeria Chiara-Ristorante Pin Bon 2-11 (Musetti Andrea, Maggiani Simone; Gravina Pietro (4), Ardovino Davide (3), Sbardella Siniscalchi Tommaso Marco, Greco Luciano, Dada' Simone, Carbone Federico), Saja Srl-Avosa 3-5 (El Caidi Hicham, Chierici Tommaso, El Caidi Kamal, Llozhi Emirjon; El Khir Oussama (2), Meta Donad, Llozhi Emirjon, Porpora Francesco), Sesta Godano-Realchiappa Progetto Appalti non disputata, Locanda Alinò-La Gira O.F. Chelli 4-1 (Marozzi Matteo, Garofano Diego, Novani Riccardo, Cattabiani Alessio; Ferdani Fabio), Levanto-Good Boys 4-11 (Delmedico Gino Michele (2), Pettirossi Riccardo, Pettirossi Eugenio; Vene' Luca (5), Rossi Gregorio (2), Forasassi Davide (2), Ambrosini Chemuel, Fiocchi Federico), Aurora Ponteggi-Pellegrini Gomme 1-0 (Antonelli Davide), Leta Scp-Sporting Bacco 3-1 (Poletti Alessio, Episcopo Nicolò, Rossi Riccardo; Gerosa Federico).

Classifica: Leta e Avosa punti 10; Aurora, Gira, Alinò e Good Boys 7; Pellegrini 5; Pin Bon e Realchiappa 4; Bacco, Sesta Godano e Saja 2; Real Dlf 1; Levanto 0.

Anche nel Girone 2 due squadre guidano dopo aver ottenuto la quinta vittoria di fila, sono l'Ms Costruzioni/Ccr Muggiano perentorio sul Moto Masini e il Bagnone che supera di misura la maglia nera Armaneto. Primi punti per il Dlf/Gmn, che supera il Delta del Caprio e finisce nel gruppone delle ultime.

GIRONE 2

Risultati: Sarzanello-Asd La Foce Fuoricampo 5-3 (Buonpensiere Luigi (2), Isoppo Matteo, Marchi Diego, Massaro Bianco Gabriele; Cancogni Davide (2), Bonadies Emanuele), Fc Armaneto-Asc Bagnone 3-4 (Poletto Cristiano, Rolla Tommaso, Bertone Mattia; Giromini Manuel (2), Buonaguidi Filippo, Costa Luca), Dlf/Gmn-Delta del Caprio 7-3 (Battis Jonathan Isacco (3), La Malfa Alessio (2), Oliviero Vincenzo Marco, Traina Giuseppe; Conti Tobia, Staghezza Davide, Menchini Samuele), Moto Masini-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 0-7 (Cantoni Silvio (2), Ferrari Davide, Cerretti Riccardo, Caldarelli Fernando, Gazzotti Filippo, Latino Fabio), Ac Rebocco/Vf Alino-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 5-2 (Bariti Damiano (2), Todaro Filippo, El Arbaoui Yassin, Grillo Riccardo; Cundumi Cuero Luis Carlos, Oronzo Vincenzo), Bar Cavour-Monti 5-4 (El Atiki Brahim (4), Tonello Matteo; Crispi Luca, Galia Alessandro, Gabrielli Lorenzo, Marianelli Mattia), Bar Ravenna-Asd Veppo 2-3 (Del Bene Antonio, Argiolas Daniel; Varsi Francesco (2), Beverinotti Manuel).

Classifica: Ms/Muggiano e Bagnone punti 10; Veppo e Rebocco 9; Cavour 6; Masini 5; Sarzanello 4; Foce 3; Dlf, Ciassetta, Delta, Monti, Armaneto e Ravenna 2.

Riprende a correre il Bar Picchi nel Girone 3, ma il Comano, grazie alla manita di Antonio Scarpa, prosegue nel suo cammino perfetto ed è ancora 1 punto avanti.

GIRONE 3

Risultati: Dl Stella Rossa Canaletto-Pallerone 0-9 (Gaspari Ludovico (4), Germi Gregorio (2), Magnanini Nicola, Magnanini Marco, Lombardi Mirco), Dlf Aston Birra-La Loggia 4.0 3-2 (Frione Mattia (3); Guano Andrea, Fiordisaggio Emanuele), Sesta Godano 2-Atletico Gragnola non disputata, Lm Immobiliare-Bar Picchi 1-4 (Bertini Vasco; Lalouz Ayoub (2), Errouichaq Rabii, Puzella Libero), Carpena/Spezia Centro 2024-Deportivo La Bottiglia 3-4 (Romani Matteo Leandro, Mammi T. (2); Bardini Francesco (3), Menotti Marco), Asd Atletico Tresana 2010-Real Chiappa Palati Fini 1-3 (Trivelli Daniele; Colombo Jacopo, Halili Indritt, Lonardo C.), Asd Comano 2016-Veppo 2 6-0 (Lombardi Leonardo (5), Scarpa Antonio).

Classifica: Comano punti 10; Picchi 9; Bottiglia 7; Gragnola, Pallerone, Loggia e Real Chiappa 6; Dlf, Sesta Godano e Atletico Tresana 4; Lm 2; Carpena 1; Dl Stella Rossa e Veppo 0.