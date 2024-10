Calcio Uisp. Lotta a quattro, anche Gentlemen Monza e Leoni Arcore resistono in testa

Potrebbe essere, a differenza delle ultime stagioni, una competizione equilibrata. Perché il campionato nazionale di calcio Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, dopo due giornate, non ha una capolista che si trovi in cima alla classifica con sei punti. In testa, a quota quattro, sono appaiate Gentlemen Monza, Leoni Arcore (foto), Atletico Area Carugate e Umbo United. Il secondo turno, intanto, ha certificato l’immediato riscatto dei campioni in carica del Gost Stardard Bergamo, all’esordio travolti per 1 a 5 dall’Agrate Rondeau Cafè. I detentori del titolo hanno espugnato per 2 a 1 il campo della matricola Leon, ferma con zero punti. La giornata è stata positiva anche per la Leoni Arcore, vittoriosa per 0 a 3 nei confronti dell’Agrate. I Gentlemen Monza sono stati bloccati sul 2 a 2 dai milanesi del Tribe. Il confronto tra la compagine monzese e l’Agrate Rondeau Cafè è uno degli appuntamenti più interessanti del terzo turno: sabato alle 13.30 a Villasanta. Allo stesso orario, a Carugate, si ritroveranno di fronte la capolista Atletico Area Carugate e il Gost Standard Bergamo. A cercare un risultato positivo per opposti motivi saranno la veterana Leoni Arcore e la recluta Leon ad Arcore con inizio alle 12.30.