Calcio Uisp. Mancano tre giornate ai playoff. Si delinea la griglia di partenza

Tre giornate alla fine della fase a campionato. Molto importante, in chiave playoff, il successo dei pisani dell’Scf Bianchi/Mda per 1-0 sulla Don Bosco Mazzola. Decisivo il centro di Borraccino, ma da segnalare ci sono anche la traversa di Colombini su punizione ed il palo di Plutino. "Vinto una partita molto nervosa" sottolinea Gabriele Raimo. Ennesimo successo della capolista, nonché campione in carica, Arena Metato. Successo complicato, quello per 3-2 sul Villa Diletta/Bayern Versilia. Decidono Del Bianco, Pecori e De Jesus, mentre agli sconfitti, avanti 1-0 e 2-1, non bastano una autorete a favore e Cherubini. Nel finale Del Sarto fallisce il rigore del 4-2, calciando sulla traversa. "In una partita corretta - spiega Gianluca Franchi dell’Arena Metato -, loro hanno segnato nelle due uniche occasioni create. Noi, invece, abbiamo sprecato tanto ma alla distanza siamo riusciti a finalizzare". "È stata una partita molto bella - sottolinea Simone Giaconi del Villa Diletta/Bayern Versilia -. Dispiace aver perso per un rimpallo e per un errore difensivo".

Garghentini e Tarabella, quest’ultimo su rigore a 3’ dalla fine, firmano il 2-1 Sconvolts sull’Unione Quiesa Orange, cui non basta il momentaneo pari di Raffaelli su assit di Simonetti. "Risultato bugiardo. Meritavamo molto di più" specifica Federico Zompa dell’Unione Quiesa Orange.

Con la coppia di fratelli Alessandro-Michael Del Carlo, la Croce Verde Discobolo regola 3-2 il Tdl Soccer. Doppietta per il primo e singolo per il secondo, mentre per gli sconfitti siglano Diez su rigore e De Mare su pallonetto. "Dominato il primo tempo, poi nel secondo sono venuti fuori loro - spiega Mario Limetti della Croce Verde Discobolo - ed abbiamo rischiato". "Abbiamo giocato bene, contro un degno avversario. Forse il pari sarebbe stato più giusto", dice Francesco Artigiani del Tdl Soccer. Basta Da Silva al Bellariviera/Leblon per battere 1-0 il Piano di Mommio/Manù. Il Nuovo Mondo Fitness batte 2-1 il Terrinca con Dini e Lembo. Per gli sconfitti Carnacaj. "Lo spartito è sempre lo stesso - commenta Ludovico Pili del Terrinca -. Noi facciamo la partita,gli altri però portano a casa il risultato". Fra Lube Cucine Viareggio e Real Nocchi è 1-1. Ospiti avanti con Gigliotti, pari di Del Soldato. "Risultato giusto, per una partita equilibrata" dice Francesco Raffaelli del Real Nocchi. "Meritavamo di vincere per quanto creato. Siamo felici del ritorno in campo, dopo 2 anni, del nostro Stefano Benassini" dice Mauro Casanova della Lube Cucine Viareggio. L’Mb Team vince 3-0 a tavolino contro l’Hotel Virgina.

Classifica: Arena Metato 40; Sconvolts 34; Croce Verde Discobolo 31; Mb Team 30; Scf Bianchi/Mda e Villa Diletta/Bayern Versilia e Bellariviera/Leblon 27; GO I Passi 77 25; Torcigliano 24; Tdl Soccer 19; Lube Cucine Viareggio 18; Nuovo Mondo Fitness e Real Nocchi 14; Unione Quiesa Orange 13; Hotel Virginia 11; Ctz Imballaggi e Terrinca 9; Don Bosco Mazzola 8; Piano di Mommio/Manù 3.

Sergio Iacopetti