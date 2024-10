Calcio Uisp: Polizza scatenato e Leta1990 vola a forza 12

La Spezia, 20 ottobre 2024 – Saltata la seconda giornata per allerta meteo, nella terza di andata del Campionato di calcio a 7 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, vincono ancora Leta1990 (a forza 12 sul Levanto, con gran mattatore Polizza) e Avosa, che rimangono le uniche in testa al Girone 1 a punteggio pieno. La Locanda Alinò vince e torna a convincere e si affianca all'Aurora, corsara sul campo del Pin Bon, e alla Gira.

GIRONE 1

Risultati: Realchiappa Progetto Appalti-Avosa 2-5 (Tonelli D., Sechi C.; EL Khir O. (2), Lala D. (2), Bellettini S.), La Gira O.F. Chelli-Real Dlf Pizzeria Chiara 4-4 (Moreni A. (2), Corvi Dallara L., Siciliani S.; Rabà G. (2), Bastoni D., Musetti A.), Good Boys-Saja Srl 4-3 (lepri T. (2), Ambrosini C., Vene' L.; El Caidi H. (2), Gianfranchi D.), Pellegrini Gomme-Sesta Godano 2-3 (Battolla A., Gambino D.; Taddei D., Raggi E., Visigalli E.), Sporting Bacco-Locanda Alinò 1-6 (La Placa E.; Novani R. (3), Cattabiani A. (2), Diamanti M.), Leta1990-Levanto 12-2 (Jariu M. (2), Polizza A. (4), Episcopo N. (2), Corvi N. (2), Del Tufo A., Beshiri L.; Sassarini L., Moggia A.), Ristorante Pin Bon-Aurora Ponteggi 2-8 (Gravina P. (2); Cerri S. (3), Stefanelli L. (2), Ibba A., Tacchini N., Raggi F.).

Classifica: Leta e Avosa punti 4; La Gira, Aurora e Alinò 3; Pin Bon, Pellegrini, Good Boys, Sesta Godano e Saja 2; Real Dlf 1; Sporting Bacco, Levanto e Real Chiappa 0.

Intanto nel Girone 2, tre in vetta, mentre Delta del Caprio e Autoservice Cassana restano le uniche a secco di punti.

GIRONE 2

Risultati: Delta del Caprio-Asc Bagnone 2-4 (Volpi M., Staghezza D.; Giromini M. (3), Ribolla M.), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Sarzanello 4-3 (Latino F., Lucignani F., Moramarco N., Cantoni S.; Pallini A., Domenichelli M., Conti A.), Autoservice Cassana-Fc Armaneto 2-4 (Bellegoni A., Licari A.; Bucchignani A. (2), Del Vecchio S., Panasci' R.), Monti-Dlf/Gmn 5-1 (Maurelli D. (2), Gabrielli L. (2), Grassi G.; Riaj M.), Asd Veppo-Moto Masini 6-3 (Beverinotti M. (3), Cuccu M., Fontanabona M., Ferrari V.; Scaduto F. (2), Masini M.), Bar Ravenna-Ac Rebocco/Vf Alino 2-7 (Del Bene A., Sartini D.; Bariti D. (2), Todaro F. (2), Maggiani E., El Arbaoui Y., Coppola M.), Asd La Foce Fuoricampo-Bar Cavour 2-2 (De Rosa M., Bonadies E.; Fois F., Pierini L.).

Classifica: Rebocco/Alinò, Ms/Ccr, Veppo e Bagnone 4; Monti, Bar Cavour, Bar Ravenna, Sarzanello e Armaneto 2; La Foce Fuoricampo e Moto Masini 1; Dlf/Gmn, Delta del Caprio e Cassana 0.

Infine nel Girone 3, Pallerone (con una manita), Bar Picchi (con un poker) e Comano (per rinuncia dell'avversario) dominano a punteggio pieno.

GIRONE 3

Risultati: Atletico Gragnola-La Loggia 4.0 5-2 (Cori L. (2), Lunini D. (2), Gianni S.; Canese G., Brizzi M.), Bar Picchi-Dl Stella Rossa Canaletto 4-1 (Jimenez Acosta J. (2), Errouichaq R., Vanoli F.; Torrini D.), Deportivo La Bottiglia-Dlf Aston Birra 2-1 (Vianesi M., Musetti S.; Frione L.), Real Chiappa Palati Fini-Sesta Godano 2 2-5 (Barbieri N. (2); Castagnini D. (3), Prosperini G., Borrini M.), Veppo 2-Lm Immobiliare 1-4 (Vigiani F.; Gawrila E. (2), Morganti G., Paita M.), Asd Comano 2016-Carpena 4-0 per rinuncia, Pallerone-Asd Atletico Tresana 2010 5-2 (Magnanini N. (2), Lattuada G. (2), Gerali M.; Giovannini M., Bambini C.).

Classifica: Pallerone, Picchi e Comano punti 4; Aston Birra, Atletico Tresana, Atletico Gragnola, Real Chiappa, Loggia, Immobiliare, Deportivo La Bottiglia e Sesta Godano 2 2; Veppo 2 e Dl Stella Rossa 0; Carpena -3.