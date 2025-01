Calcio Uisp. Prosegue la Coppa Baglini-Rizzo. Ecco le qualificate ai quarti

Durante la pausa natalizia del campionato, si è conclusa la fase a gironi della Coppa Baglini-Rizzo. Coppa che ha stabilito le qualificate ai quarti (le prime due di ogni girone).

Girone A. Finisce 0-0 tra Torcigliano Socoedi e Unione Quiesa, mentre il Real Nocchi regola 3-1 il Nuovo Mondo Fitness (Da Prato, Fambrini, Scannapieco). Classifica: Torcigliano Socoedi 7; Real Nocchi e Nuovo Mondo Fitness 4; Unione Quiesa Orange 2.

Girone B. Lo Sconvolts batte 2-0 la Don Bosco Mazzola (Ventura, Barbosa) e poi si ripete superando 2-1 l’Scf Bianchi/Mda (Benassi, Garghentini/Farrugia). Sfc Bianchi/Mda che liquida, poi, 5-0 la Lube Cucine Viareggio (Avanzato 2, Colombini, Giustini e Distefano) e 5-1 la Don Bosco Mazzola (Farrugia, Avanzato, Binelli, Giustini 2). L’Arena Metato vince 3-0 a tavolino contro la Don Bosco e poi dilaga 7-1 contro la Lube Cucine Viareggio (Di Bianco 3, Bertelli, Del Sarto, Traina, Nardi). Classifica; Sconvolts 12; Arena Metato 9; Scf Bianchi/Mda 6; Lube Cucine Viareggio 3; Don Bosco Mazzola 0.

Girone C. Il Bellariviera/Leblon batte 1-0 il Ctz (Michetti), poi perde 1-0 contro il Villa Diletta/Bayern Versilia. Villa Diletta che fa anche 1-1 contro il G.O. 77/Passi (Martini/Brandani). A sua volta il G.O. 77/Passi liquida 6-2 il Piano di Mommio/Manu e poi batte 4-0 il Ctz Calcio (Salvatore 4). Vittoria a tavolino del Ctz Calcio sul Piano di Mommio/Manu. Classifica: G.O. 77 Passi e Bellariviera/Leblon 9; Villa Diletta/Bayern Versilia 8; Ctz Calcio 4; Piano di Mommio/Manu 0.

Girone D. La Croce Verde Discobolo batte 4-1 l’Hotel Virgina (Amin 3, Cinquini), poi supera 3-2 il Tdl Soccer (Doudou 2, Del Carlo/Bitto 2), infine fa 2-2 contro l’Mb Team (Del Carlo, Cinquini/Viviani, Giannotti). Mb Team che supera 2-1 l’Hotel Virginia (Bramanti, Lucchesi). Finisce 4-4 fra Tdl Soccer e Terrinca (Crispino, Mazzone 2, Pardini/Paiotti, Maroof, Bonachelli 2). Infine l’Hotel Virgina batte 2-0 lo stesso Terrinca (Mannini, Manfredi). Classifica: Croce Verde Discobolo e Mb Team 10; Tdl Soccer 4; Hotel Virginia 3; Terrinca 1.

Sergio Iacopetti