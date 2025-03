Calcio Uisp. Torneo Rappresentative. Stasera Empoli-Arezzo

Il 17 giugno del 2022 un gol in pieno recupero della selezione di Arezzo negò il quarto titolo regionale consecutivo alla Rappresentativa di Calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa. Adesso, a distanza di tre anni, in cui il torneo non è stato organizzato dalla Sda Calcio Uisp Toscana, torna la manifestazione regionale per rappresentative di calcio a 11. E quella del Comitato di via Basilicata sarà ancora una volta ai nastri di partenza, a caccia della decima vittoria, insieme a quelle di Prato e Arezzo che si sfideranno quindi con la formula del triangolare (3 punti a vittoria, 2 punti per il successo ai rigori dopo parità al termine dei tempi regolamentari, 1 punto per il ko dal dischetto e zero per la gara persa).

Stasera alle 21.30 all’Anconella di Firenze si parte con Empoli-Arezzo, remake delle ultime due finali disputate. La perdente affronterà poi Prato mercoledì prossimo a Bagno a Ripoli, mentre la vincente si confronterà con la selezione laniera mercoledì 2 aprile ancora all’impianto dell’Anconella. Le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti daranno vita alla finalissima (data e campo da stabilire).

La rappresentativa empolese, guidata ancora una volta da mister Alano Galligani, vanta anche cinque titoli italiani consecutivi dal 2015 al 2019 prima dello stop legato al Covid. La truppa di mister Galligani si è avvicinata al debutto odierno con un’amichevole disputata a Cortenuova contro il Serravalle di Terza Categoria. Il match di rodaggio per Edoardo Larini e soci è terminato con il risultato di 2-2. Dopo le reti bianche della prima frazione, in avvio di ripresa i padroni di casa si portano sul 2-0 con la doppietta di Cissé, ma la selezione Uisp risponde nei dieci minuti finali con le reti dei giocatori della Limitese, Larini e Fontani. Questo l’undici iniziale: Montenegro, Masoni, Fusi, Ferrara, Sardelli, Riccobono, Mancini, Vasquez, Sordi, Tronnolone, Gabriele. Nel secondo tempo, poi, sono entrati Fontani, Larini, Rossetti e il portiere Parrini.