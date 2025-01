Calcio Uisp. Valdelsa a valanga: 6-0. Colpaccio Le Botteghe

Il 2025 del calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa riprende nel segno delle capoliste, che allungano sulle inseguitrici. Partiamo dal girone A di Serie A1, dove la Casa Culturale regola 2-0 il Castelnuovo con le reti di Posani e Regini e si porta a più cinque sulla Ferruzza, fermata sull’1-1 nello scontro diretto col Real Isola. Nello stesso raggruppamento grazie all’1-0 inflitto al 4 Mori (decisivo Di Stefano) la Scalese si avvicina alla zona play-off. Rimasto a riposo il girone B della massima serie perché composto da meno squadre, in A2 sono Massarella e Unione Valdelsa a provare l’allungo in vetta. Nel girone C i fucecchiesi piegano 2-1 la YBPD United con i guizzi di Sanarelli e Casolari e porta a sei i punti di vantaggio su Sciano e Molinese, che impattano nello scontro diretto. Nel D l’Unione Valdelsa travolge 6-0 il Borgano con la doppietta di Campatelli e i gol di Febo e Leonardo Lari, Nigro e Mazzoni ed ha ora un margine di cinque lunghezze sull’Arci Cerreto Guidi, superato 2-1 a domicilio da Le Botteghe (a segno Beqari e Pierozzi per i biancorossi ospiti). Di seguito il quadro completo di tutti i risultati e le classifiche aggiornate della prima giornata del nuovo anno, dopo la sosta per le festività natalizie.

Serie A1, girone A: Limitese-Strettoio Pub 2-1; Stabbia-Gavena 1-1; Scalese-4 Mori 1-0; Ferruzza-Real Isola 1-1; San Gimignano-Fiano Certaldo 0-2; Casa Culturale-Castelnuovo 2-0. Riposava: Sovigliana. Classifica: Casa Culturale 37; Ferruzza 30; Limitese 26; Real Isola 20; Scalese 18; 4 Mori e Sovigliana 16; Castelnuovo e Gavena 14; Strettoio Pub 12; Fiano Certaldo 9; Stabbia 8; San Gimignano 5. Girone B, classifica: Vitolini 29; Rosselli 23; Computer Gross 21; Usap 18; Fibbiana 17; La Serra e Martignana 14; Valdorme 13; Casotti e Le Cerbaie 11; Boccaccio e Staggia 5.

Serie A2, girone C: Sciano-Molinese 1-1; Massarella-YBPD United 2-1; Brusciana-Montespertoli 2-1; Atletico Team-Spicchiese 1-2; Pitti Shoes-Monterappoli 1-2; Ortimino-Vinci 0-0. Riposava: Mastromarco. Classifica: Massarella 32; Molinese e Sciano 26; Montespertoli 20; Monterappoli e Pitti Shoes 19; Vinci 18; Ortimino 17; Spicchiese 15; Brusciana 13; Mastromarco 12; Atletico Team 8; YBPD United 4. Girone D: Unione Valdelsa-Borgano 6-0; San Quirico-Corniola 2-2; Catenese-Virtus Tavarnelle 1-3; Piaggione Villanova-Malmantile 1-1; Arci Cerreto Guidi-Botteghe 1-2; Arci San Casciano-Gs Vico 1-4. Riposava: San Pancrazio. Classifica: Unione Valdelsa 31; Arci Cerreto Guidi 26; Gs Vico 24; Malmantile United e Le Botteghe 23; Piaggione Villanova 22; San Quirico, Corniola e Virtus Tavarnelle 20; San Pancrazio 9; Borgano 6; Catenese 5; Arci San Casciano (-1) -1.

