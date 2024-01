Calcio Uisp. Via al girone di ritorno. Stasera sei anticipi

Archiviata la sosta per le festività natalizie anche il mondo del calcio amatoriale dell’empolese-valdelsa è pronto a rimettersi in moto. Con i sei anticipi di stasera, infatti, si apre il girone di ritorno. Intanto in settimana si è disputato il recupero del girone C di Serie A2 tra Malmantile United e San Casciano, che si è chiuso 3-3: per i locali doppietta di Chiesi e rete di Gentiluomo, mentre per gli ospiti hanno replicato Rossi, Ruocco e Cafaggi. Di seguito, invece, il programma completo del prossimo fine settimana.

Serie A1, girone A – Domani: Sovigliana-Le Cerbaie (14.30, Petroio); Scalese-Certaldo (14.30, La Scala); Gavena-Limitese (14.30, Gavena); Ferruzza-Castelnuovo (15, Massarella). Lunedì: Piaggione Villanova-Vitolini (21.15, Pozzale); Corniola-Real Isola (21.15, Pagnana).

Girone B – Stasera: Rosselli-La Serra (21.15, Ponte a Egola). Domani: Casotti-Computer Gross (14.30, San Romano); Stabbia-Fibbiana (14.30, Stabbia). Domenica: Cerreto Guidi-Bassa (10, Lazzeretto). Lunedì: Balconevisi-Castelfiorentino (21.15, Corazzano); Montespertoli-Casa Culturale (21.30, Baccaiano).

Serie A2, girone C – Stasera: Brusciana-San Casciano (21.15, Monteboro); Pitti Shoes-Borgano (21.30, Montaione); Sciano-San Pancrazio (21.30, Certaldo sussidiario). Domani: Team Arcogas-Casenuove Gambassi (17, Vinci). Lunedì: Malmantile United-Molinese (21.30, Montelupo Graziani).

Girone D – Stasera: Boccaccio-Ponte a Elsa (21.30, Gambassi). Domani: Real Pavo Furiati-Strettoio Pub (14.15, Sambuca); Ortimino-Massarella (14.30, San Pancrazio). Luned’: Spicchiese-Valdorme (21.15, Monteboro); Catenese-San Quirico (21.15, Santa Croce Buti). Mercoledì (recupero 10ª giornata): Ponte a Elsa-Valdorme (21.30, Ponte a Elsa).

Girone E – Stasera: Unione Valdelsa-Botteghe (21.30, Fontanella). Domani: YBPD United-Mastromarco (14.45, Pozzale). Domenica: 4 Mori-Cambiano United (10.30, Pozzale). Lunedì: Vinci-Martignana (21.15, Vinci). Riposa: Monterappoli.