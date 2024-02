Calcio under 19: al Viareggio finisce l’avventura dei rossoblù contro gli ungheresi di Budapest. L’Imolese si ferma agli ottavi. Non basta il rigore di Manes L'Imolese Under 19 esce dal Torneo di Viareggio agli ottavi, sconfitta 2-1 dall'Honved Budapest. Gol di Simon e Hancz per gli ungheresi, Manes su rigore per i rossoblù.