Calcio under 19: battuto l’empoli nella seconda partita. Viareggio, l’Imolese sorride con Molla nel finale. Domani la sfida con gli australiani di Diamanti

EMPOLI

0

IMOLESE

1

EMPOLI: Vertua; Alfani, Tempre, Suplja (36’st Pignataro), Falcusan, (22’st Kurti), Gaj (1’st Bartelloni), Lamberta (15’st Massarelli), Forciniti, Fiorini, Mboumbou (36’st Sivieri), Coppola (22’st Spinosa). All. Lisuzzo.

IMOLESE: Laukzemis; Gospodinov, Manzoni (16’st Kashari), Rama, Manes (40’st Guidi), Camara (20’st Molla), Vlahovic, Dragoi, Suarez (20’st Dall’Osso), Dandini, Capozzi. All. Casadio.

Rete: 33’st Molla.

Note: ammoniti Suplja, Camara, Fiorini, Kashari; epulso Fiorini.

Impresa rossoblù. Nella seconda giornata del Viareggio l’Imolese era obbligata a vincere, e così ha fatto contro l’Empoli, 1-0 grazie a una rete di Molla a 12 minuti dalla fine. Toscani sconfitti a domicilio e raggiunti a quota 3 punti nel girone 4: decisivo per approdare alla fase successiva, sarà il match di domani contro il Melbourne di Alino Diamanti, anche lui festante ieri grazie al successo a tempo scaduto sui nigeriani del Ojodu. Tutte e 4 con una vittoria e una sconfitta all’attivo, pronte a giocarsi 90 minuti di fuoco per continuare questa avventura. Dopo un primo tempo equilibrato e giocato a buoni ritmi, il match si sblocca nella ripresa, al minuto 78. Fa tutto il subentrato Molla, che riconquista palla a centrocampo, si invola verso l’area avversaria e scarica un bolide alle spalle di Vertua. Nel finale, l’Empoli resta in dieci (causa doppia ammonizione di Fiorini) e, dopo 6 minuti di recupero, i ragazzi di Casadio possono far festa. Domani (ore 15), al campo sportivo Pagni di San Miniato (Pistoia), il terzo e decisivo ultimo turno del girone contro gli australiani, per continuare a sognare.