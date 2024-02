Calcio Viareggio Cup. Trestina, Bucci si fa onore con la maglia azzurra. Segna un rigore nella Rappresentativa serie D

PERUGIA – La Rappresentativa di serie D esce ai quarti di finale della Viareggio Cup, battuta ai rigori dai congolesi del Brazzaville. La selezione africana si è imposta per 4-3 dopo lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Dal dischetto a segno anche il difensore classe 2006 del Trestina Bernardo Bucci, entrato in campo ad inizio ripresa da esterno sinistro, dopo essere stato impiegato da titolare, dal Ct Giannichedda, nella gara degli ottavi di finale vinta 1-0 contro i brasiliani dell’Ibrachina. Bernardo ha dimostrato grande duttilità venendo impiegato sia da centrale di difesa che da esterno sinistro. Su di lui è forte l’interesse di diversi club professionistici. Il difensore tornerà così a disposizione di Ciampelli per il derby di domenica contro il Trestina. Ambiente bianconero che intanto ha dovuto fare i conti con una tragica notizia che ha sconvolto tutti. É scomparso infatti nella giornata di ieri, vittima di un incidente stradale nel catanzarese, il difensore Marco Pezzati. Trentuno anni compiuti il 14 febbraio, Marco giocava attualmente in serie D, con i calabresi del San Luca, e aveva vestito la maglia del Trestina nella stagione 2017-2018 collezionando 33 presenze e un gol, restando sempre molto legato all’ambiente tanto che i tifosi del Trestina lo ricordano ancora con la divisa bianconera.