Calciomercato dilettanti. Colpo Montagnano: c’è Giustini. Lucherini più vicino al Subbiano

Dopo l’annuncio di Alessandro Violetti in panchina il Viciomaggio passa alla conferma dei calciatori ritenuti idonei per il progetto che il prossimo settembre vedrà i biancoverdi per la prima volta nel torneo di Promozione. Come detto per la panchina c’è l’ex allenatore della Primavera dell’Arezzo, Violetti, mentre Franchi andrà ad Alberoro. Confermato in biancoverde il centravanti Giacomo Fei così come resterà anche Andrea Rotelli. Porte girevoli a Bibbiena dove lasciano sia il direttore sportivo Marco Lucherini che l’allenatore Dimitri Bronchi. La società casnetinese ha così scelto di promuovere Occhiolini, già alla guida della prima squadra in passato, nell’ultima stagione subentrato sulla panchina della Juniores Regionale con cui ha poi vinto il campionato.

Ufficiale l’addio di Luca Giusti. Il tecnico lascia subbiano dopo una sola stagione e inseme a lui, complice anche il riassetto societario, salutano anche Samuele Sereni che andrà a ricoprire l’incarico di direttore sportivo a Capolona, e Giustini. Il difensore goleador arrivato a metà stagione dopo l’esperienza con la Sansovino, ha raggiunto l’accordo con la dirigenza del Montagnano. A Subbiano potrebbe andare come direttore sportivo Marco Lucherini per il quale si aprirebbe la possibilità di un ritorno in maglia gialloblù, mentre la panchina potrebbe essere affidata ad Alessio Guidotti. La Sansovino può far partire il difensore Mazzuoli, nel mirino del Torrita.

La Fratta Santa Caterina richiama Federico Gallastroni che torna in rossoverde dopo il campionato vinto due stagioni fa. Con lui torna anche l’attaccante Andrea La Ferla, autore di una stagione da protagonista con la maglia del Bettolle. Nei quadri dirigenziali c’è l’intesa con Giancarlo Busatti ex Castiglionese, nbella passata stagione fino ad ottobre tra le fila del Montagnano. A Badia Agnano resterà in panchina Alan Erpici dopo la promozione ottenuta passando per i playoff e il sucesso in Coppa.