Civitanovese, Passalacqua: "Con Bugiardini per la salvezza a tutti i costi"

"Il nuovo allenatore ci sta trasmettendo la giusta carica per una salvezza che vogliamo raggiungere a tutti costi". Marco Passalacqua, vicecapitano della Civitanovese, parla con consapevolezza di un finale di stagione in cui "davvero non sarà più possibile sbagliare. Se – aggiunge il difensore centrale – era così già alcune settimane fa, figuriamoci ora che mancano 4 gare alla fine". Passalacqua è il primo giocatore della Civitanovese a parlare dopo quasi tre mesi in cui solo il patron Profili aveva fatto qualche eccezione ad un silenzio stampa indetto per "isolare la squadra da tutte le pressioni esterne". Tuttavia, dopo il match di domenica scorsa contro il Termoli, il vertice societario ha deciso di interrompere il divieto. Lunedì è stato lo stesso Profili a parlare, difendendo il proprio operato dagli attacchi dei tifosi, poi è toccato al nuovo tecnico Luigi Bugiardini, per presentarsi. Ora, la voce di chi scende in un campo in un momento così delicato. "La salvezza – spiega poi Passalacqua – è qualcosa che vogliamo raggiungere tanto per la città e per chi ci segue, quanto per noi stessi e per i sacrifici che abbiamo fatto. Ormai, non è più tempo di preparazioni e lavori fisici, conta soltanto dare il tutto per tutto per raggiungere l’obiettivo. Le contestazioni contro il Termoli? È normale, i tifosi pagano il biglietto e vogliono il 100% da noi. Non so se ci sia un nesso tra le proteste e i due gol nostri, ma dobbiamo ripartire da quella reazione". Senza tanti fronzoli, il neo tecnico Bugiardini aveva detto di non volere più vedere partite difensive e giro palla lenti. Aspetti, questi, che Passalacqua conferma: "il mister ci chiesto più verticalità, di essere più compatti e corti, limando quei dettagli che poi fanno la differenza. L’impatto con lui è stato positivo, è sembrato molto carico e volenteroso, calandosi subito nella situazione". La prima delle quattro finali è la trasferta di domenica a Sora. La formazione laziale è reduce dall’ottimo pareggio sul campo della capolista Sambenedettese, la gara in programma alle 15 allo stadio Tomei è un importante scontro salvezza. "A livello fisico e di impatto – conclude Passalacqua –, mi aspetto una partita maschia, che lascerà poco spazio ai tatticismi. Pensando all’andata, ricordo un Sora molto pericoloso sugli esterni, ma anche con le punte centrali. Hanno giocatori di gamba e molto generosi, credo che troveremo un ambiente caldo".

Francesco Rossetti