Calciomercato. Figline, un altro innesto: Dama. Gjana l’attaccante per la Fortis

Nei dilettanti si registrano ancora novità di calcio mercato invernale. Per la serie D, il Figline del presidente Sarri dopo l’arrivo dell’attaccante Gozzerini (2000) ha formalizzato anche il tesseramento di Endri Dama (2005) esterno offensivo. Il giocatore dopo il suo percorso nelle giovanili del Pordenone, passa alla Fiorentina dove compie tutto il percorso partendo dall’U15 fino all’U18 e passa poi alla Primavera del Pisa. Quest’anno Dama nella prima parte di stagione ha giocato in serie D con la maglia dell’Ancona. Vanta anche un’esperienza nella nazionale albanese dell’Under 19.

Anche la Sangiovannese ha ufficializzato gli arrivi di Christian Cenci (1998), centrocampista e di Alessio Vietina (2003), difensore. Per l’Eccellenza la Fortis ha ingaggiato il giocatore Dennis Gjana, classe 2003, attaccante proveniente dal Valentino Mazzola. Cresciuto nelle fila di Sestese e Grassina, viene ingaggiato dal San Donato Tavarnelle dove fa il suo esordio in Lega Pro e in Coppa Italia di Serie C. Ha vestito anche la maglia della Tritium (società di Bergamo), realizzando 2 gol e 1 assist.

Anche lo Scandicci ha ufficializzato l’arrivo di Samuele Viligiardi (2000) centrocampista, ex San Donato, Grassina, Cuoiopelli e Sinalunghese.

G. Pul.