Calciomercato prima e seconda. Curraj lascia San Godenzo dopo 6 anni

Movimenti di mercato nei campionati di Prima e Seconda Categoria alla riapertura della finestra di mercato.

In Prima Categoria il colpo più importante è il passaggio al San Clemente del bomber di origini albanesi Sidrit Curraj, che lascia il San Godenzo dopo sei anni, nei quali ha conquistato due promozioni in Prima e si è aggiudicato per due volte la "Scarpa d’Oro Mugellana". Lascia San Godenzo anche l’altro attaccante Scopetani, passato al Londa in Terza Categoria e subito a segno con la nuova maglia.

In Seconda Categoria molto attivo il Firenzuola, che ha tesserato il centrocampista Sozzi, svincolato, ex Albacarraia; inoltre tornano in rossoblù il difensore Farina, dalla società bolognese del Murri San Lazzaro, e il centrocampista Ruja, dallo Spartaco Banti Barberino. Lasciano l’Alto Mugello il centrocampista Pineti e l’attaccante Cecchi. In Terza Categoria la capolista Sandro Vignini Vicchio ha ingaggiato Amarildo Vallaj, ex San Godenzo.