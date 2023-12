Calciomercato Serie D. Real FQ, gol anglo-nicaraguensi?. Per Buglio c’è Kayro Flores Heatley

Continua ad essere un po’ un “porto di mare“ il Real Forte Querceta che fra giocatori tenuti, tagliati e nuovi innesti tocca numeri di calciatori tesserati in stagione (finora se ne contano circa 40!) che non si vedevano dai tempi del vecchio Forte dei Marmi del patron argentino Ciancilla. L’ultimo volto nuovo sbarcato alla corte di Buglio e Bertocchi (a loro volta subentrati ad ottobre per Sena e il suo vice Falleni che ora sono a -2 dalla vetta in Eccellenza col Tuttocuoio) è la punta Kayro Flores Heatley (in foto), classe ’98 di sangue anglo-nicaraguense e con doppia cittadinanza britannica e italiana. In carriera Flores Heatley vanta trascorsi tra i professionisti con 5 stagioni in Serie C vissute tra Lupa Castelli Romani, Südtirol, Cavese, Arzignano Valchiampo, Piacenza ed Alma Juventus Fano mentre in Serie D ha vestito le maglie di Nuorese, Atletico Terme Fiuggi, Lupa Frascati ed Anzio. "Mi sono stati illustrati il progetto e la situazione in cui la squadra si trova, probabilmente in maniera immeritata – le prime parole del 25enne Heatley da nuovo centravanti del Real FQ – ho conosciuto una dirigenza seria e un ambiente sano, dove poter dire la mia. È una bella sfida che ho deciso di accettare. Ambisco a raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società per questo girone di ritorno, cioè la salvezza. Sono qui per aiutare la squadra il più possibile". Da lui ci si aspettano i gol.