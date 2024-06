Calciomercato serie D. Trestina, Fratti in porta. L’Orvietana ingaggia. Paletta e Belardi

TRESTINA – Inizia a prendere forma il Trestina di Simone Calori. Il dg Lorenzo Bambini e il ds Sante Podrini hanno individuato anche il nuovo portiere. Tra i pali ecco l’ex Vis Pesato Daniel Fratti (nella foto), la scorsa stagione in serie D alla Fidelis Andria. É il quarto ingaggio in casa bianconera dopo i tre innesti in mediana: Vincenzo Lisi (01) dal Vastogirardi, Giacomo Tacconi (98) dalla Sammaurese e Emanuele Serra (05) dalla Primavera della Salernitana. La società intanto è sempre al lavoro sul fronte riconferme per consegnare al neo tecnico Simone Calori una rosa che possa far bene anche nel prossimo campionato. Sempre in serie D, si muove anche l’Orvietana che utilizzerà tutti under provenienti dal proprio settore giovanile. Una linea ben chiara dettata dalla società. Dopo il colpo Matteo Panattoni (02) in attacco, dal Ponsacco, ecco l’esterno italo-venezuelano Leonardo Paletta (97) dall’Atletico Bmg, un ritorno il suo, e del difensore Alessandro Berardi (02) ex Ostiamare e Monterosi dal Trastevere. Due 22enni e un 27enne a conferma della volontà del club di ringiovanire la rosa a disposizione di Antonio Rizzolo.