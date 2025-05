Sambenedettese-U.S Livorno, le pagelle degli amaranto che vincono e convincono

Livorno, 14 maggio 2025 - L'U.S Livorno ritrova gli stimoli e torna a vincere in occasione del suo esordio nella corsa scudetto quest'oggi al Riviera delle Palme contro la Sambendettese, gli amaranto vincono in rimonta per 3-2 agganciando così il Forlì al primo posto del girone B della poule scudetto. Ecco le pagelle degli amaranto in vista della partita di domenica contro i galletti del Forlì:

Cardelli: 6.5 Non può nulla sulla rete di Eusepi, coperto dai suoi compagni, tolti i gol non è chiamato troppo in causa per la Samb infatti due tiri due gol, ottimo intervento invece invece sul tiro di Guadalupi al 70esimo.

Bonassi: 6 In più di un ‘occasione nel primo tempo si dimentica l’avversario o si fa superare troppo facilmente, i cross che hanno portato al doppio vantaggio rossoblu sono arrivati tutti dal suo lato, ma si fa perdonare servendo l'assist per l’1-2 di Malva.

Brenna: 6 Grave errore al 12esimo minuto del secondo tempo che stava per mandare in porta gli avversari a tu per tu con Cardelli, tolto questo episodio protagonista di una buona partita.

Siniega: 6.5 Buona partita la sua, propositivo anche in fase offensiva, quasi perfetto invece in fase difensiva.

Arcuri: 6.5 Bravo a sporcare la palla diretta in porta al 26esimo minuto, fondamentale pochi minuti dopo su un’altra ripartenza della Samb, buoni i suoi spunti anche in fase offensiva

Bellini: 5.5 Fatica nella prima fase della partita a trovare la posizione. (Dal 71esimo Fancelli s.v).

Hamlili: 8 Come il collega di reparto Bellini fatica nel primo tempo a trovare la posizione, ma si riscatta alla fine del primo tempo con un gol spettacolare che rimette in equilibrio la partita, tutt’altro discorso per il secondo tempo in cui gioca una grande partita siglando anche una doppietta e portando in vantaggio gli amaranto

Bacciardi: 6.5 In fase difensiva poco centrato non contribuisce lasciando spazio agli avversari, posizione poco chiara la sua, nel secondo tempo però nonostante continui a ricoprire ancora più posizioni cresce così come il resto della squadra mettendo in campo una buona prestazione

Marinari: 6.5 Non benissimo, si divora il gol dell’1-0 sulla respinta del portiere di casa sul tiro di Dionisi, ottima però la sponda per la rete del 2-2 di Hamlili. Nel secondo tempo cresce anche in fase difensiva

Dionisi: 7 Il bomber amaranto parte a mille sfiorando in più di un'occasione il gol, l’unico a creare qualche pericolo nella prima fase della gara, buona prestazione peccato non sia arrivato il gol. (Dal Rossetti s.v).

Malva 11: 7.5 Qualche buono spunto che però non viene sfruttato al meglio dai compagni complici le buone chiusure degli avversari, verso la fine del primo tempo si accende riaprendo la partita con l’1-2 e servendo un bel cross in area per il 2-2. (Dal Ndoye s.v).