Calendario complicato. Ottobre intenso: quattro partite da brividi. Mercoledì 23 derby contro i giallorossi

Sarà un ottobre intenso, per il Siena che, dopo aver affrontato, con successo, il Seravezza Pozzi – prima del match del Franchi seconda forza del girone (adesso è quarta) – domenica andrà a far visita all’Orvietana, al momento sul terzo gradino del podio, con 9 punti all’attivo, quattro in meno dei bianconeri. Domenica prossima, il 20, il Franchi farà invece da cornice alla partita probabilmente più attesa dell’anno, il big match con il Livorno, scontro diretto tra le due squadre che al momento, classifica alla mano, sono le primissime candidate alla promozione: sono due i punti che separano la Robur capolista di labronici che dopo l’aggancio d due settimane fa, non sono andati oltre il pareggio a Tavarnelle. Una partita storica, quindi, che mette in palio punti pesanti e un bel banco di prova per entrambe. Neanche il tempo di rifiatare che mercoledì 23, per il turno infrasettimanale valido l’ottava giornata, Bianchi e compagni busseranno alla porta del Poggibonsi, per il derby provinciale, in scena al Lotti, offerto da questa stagione sportiva. Un’altra gara dal sapore di passato. Il mese di ottobre, per i ragazzi di Magrini, si chiuderà con la sfida in programma domenica 27, al vecchio Rastrello, con la Sangiovannese, a oggi penultima forza del raggruppamento E, quindi all’inseguimento di punti salvezza.