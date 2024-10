Dilettanti. Dietrofront Matri: "Non potrò tornare a giocare»

L’universo dei dilettanti si stava preparando ad accogliere un altro importante giocatore che i tifosi ricordano con affetto: Alessandro Matri, l’ex bomber di Juventus e Milan (ultima esperienza a Brescia nel 2019) aveva annunciato il ritorno in campo col Graffignana, il club del suo paese natale, nel lodigiano. L’attaccante, autore di 92 gol in Serie A, era pronto a regalare nuove emozioni, questa volta in Seconda Categoria, ma ha dovuto fare un passo indietro e a spiegare il perché è stato proprio lui in un post pubblicato ieri sera sul suo profilo Instagram.

"Purtroppo non potrò tornare a giocare. Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici del Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento se si è iscritti all’albo d’oro degli allenatori professionisti - il testo del post di Matri - . Non voglio assolutamente polemizzare, avrei fatto sicuramente una brutta figura, ma voglio sensibilizzare questa tematica. Può capitare di giungere a trent’anni e non riuscire a trovare squadra, a questo punto si pensa subito di restare nel settore frequentando corsi di allenatore. Se però questo preclude un ritorno in campo, anche nelle categorie inferiori, ritengo sia veramente un peccato. Tornare a giocare con i miei amici d’infanzia sarebbe stato veramente divertente.".

Restano comunque tra i Dilettanti diversi altri giocatori che hanno militato in Serie A. Ancora in campo all’età di 45 anni ci sono gli eterni brasiliani Ferreira Pinto e Jeda. Il primo è alla sua undicesima stagione al Ponte San Pietro, squadra retrocessa l’anno scorso in Eccellenza, e continua a correre sulla fascia con la stessa passione di un tempo. L’ex Cagliari, invece, è approdato in Terza Categoria allo Zeta Milano, una squadra creata dall’influencer Antonio Pellegrino, conosciuto come “Zw Jackson”. Amato Ciciretti, classe 1993, ha invece deciso di unirsi all’Ospitaletto, attualmente secondo nel girone B di Serie D. In questo affresco di cambiamenti spicca anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli: ha intrapreso una nuova avventura con la Pro Palazzolo (Serie D), dove ha avuto un impatto importante segnando due reti decisive nelle prime due presenze. Matteo Baconcini