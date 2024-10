Mastalli: dal primo gol alla certezza: "Robur forte, lo abbiamo dimostrato"

Un’esultanza particolare, con le braccia indietro e la linguaccia, quella con cui il centrocampista bianconero Alessandro Mastalli (nella foto) ha festeggiato la prima rete con la maglia della Robur. "Non ha un significato particolare, me l’ha fatta vedere mio figlio Edoardo, 2 anni, è stato un gesto di affetto verso la mia famiglia".

Sugli spalti del Franchi, a vedere papà, anche l’altro figlio, all’’esordio’ allo stadio: il piccolo Diego, 4 mesi. Quale debutto migliore? "Il gol è per i miei cari e lo inseguivo dall’inizio – afferma il centrocampista –. Al pronti via la condizione fisica non era ottimale, poi, partita dopo partita, è cresciuta e ho cercato con sempre più frequenza l’area. L’avevo sfiorato nella partita precedente, domenica ce l’ho fatta, mi piace segnare. E’ stata una bella vittoria, perché sofferta fino all’ultimo. Credo che il Siena abbia dimostrato di essere una squadra forte".

Una forza sia mentale che fisica: la Robur sta iniziando a trovare brillantezza. "E’ così – commenta il bianconero –, ce ne stiamo rendendo anche noi. E lo dimostra il fatto che è nei secondi tempi che riusciamo a dare quel qualcosa in più".

Domenica la trasferta in casa dell’Orvietana, terza forza del girone, poi il ritorno al Franchi per il big match con il Livorno. "Siamo attesi da due partite toste – dice Mastalli –, alle quali dobbiamo pensare una alla volta. Proiettarci già allo scontro diretto sarebbe un errore, rischieremmo di vanificare quanto di buono fatto. Se sulle qualità del Livorno non c’è da dire nulla, l’Orvietana può essere considerata la sorpresa di questo inizio stagione. Sembrava che gli umbri dovessero lottare per la salvezza, ma sono lassù e qualcosa vorrà dire. E’ ancora presto sì, ma giornata dopo giornata i valori iniziano a venire fuori".

E alle soglie del sesto turno la Robur è prima, in solitaria. "All’inizio non me lo sarei immaginato – ammette –, per quanto fossimo fin da subito consapevoli dei nostri mezzi. Come ha detto il capitano ci manca ancora quel pizzico di fiducia in più, ma quella si trova con il tempo e con i risultati, e quelli stanno arrivando…". "Personalmente – aggiunge Mastalli – sono contentissimo della scelta fatta: questi primi mesi sono stati fantastici. Ad accettare subito mi ha spinto la storia della piazza, che merita categorie superiori, la C e dico anche la B, e il progetto della società. Sul cambio di proprietà siamo sereni: i nuovi soci si sono posti con serietà e ci sono stati vicini da subito, desiderosi di compiere il cammino insieme a noi". "Io spero di dare il mio contributo per qualcosa di importante – chiude –, per raggiungere l’obiettivo che abbiamo in testa".

