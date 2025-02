Camaiore a 1 punto dalla D. A Certaldo altro successo

certaldo

1

camaiore

3

CERTALDO: Gasparri, Ciappi (32’ st Pagliai), Innocenti (13’ st Di Benedetto), Borboryo, Lastrucci, Usai, Pieracci (18’ st Lo Guzzo), Bettoni, Boumarouan, Corsi (10’ st Zefi), Cito. (Mengoni, Piochi, Signorini, Vanni, Iasparrone). All. M. Corsi.

CAMAIORE: Barsottini; Borgia, Velani, Zambarda, Bologna (13’ st Belli); Cornacchia, Granaiola (44’ st Casani), Anzilotti; Da Pozzo (10’ st Amico); Chiaramonti (44’ st Ricci), Nardi (13’ st Kthella). (Barsaglini, Zavatto, Fani, Bacci). All. Cristiani.

Arbitro: Tomei di Sapri (assistenti di linea Di Spigno di Livorno e Lisi di Empoli).

Reti: 4’ pt autorete Lastrucci; 25’ st Chiaramonti, 41’ Pagliai, 43’ Borgia.

CERTALDO – Continua l’impressionante corsa al vertice dell’Eccellenza Toscana (girone A) del Camaiore, imbattuto e da record. I bluamaranto battono 3-1 a domicilio anche il Certaldo grazie all’autorete di Lastrucci ed ai gol del capocannoniere Chiaramonti (al suo 19° sigillo stagionale) e del terzino destro Borgia (al suo primo centro dell’annata). L’appuntamento con la festa promozione è per sabato prossimo (1 marzo) quando al Comunale di Camaiore ci sarà lo scontro diretto con la Sestese (attualmente seconda a -16 dalla lanciatissima capolista di Pietro Cristiani). Ai camaioresi basta un punto per tornare in quella Serie D lasciata 11 anni fa.

La partita di ieri ha visto i bluamaranto iniziare col solito collaudatissimo 4-3-1-2 ma con la novità di Cornacchia mezzala destra nel rombo e Da Pozzo vertice alto (l’iniziale panchina stavolta nelle turnazioni della mediana è toccata ad Amico). Poi nel corso del primo tempo ci sarà l’inversione di ruoli Cornacchia-Da Pozzo e Nardi-Chiaramonti. Per sbloccare l’incontro sono bastati appena 4 minuti: cross di Nardi a centro area per Chiaramonti che viene anticipato di testa da Lastrucci per il più classico degli autogol. Il Certaldo sfiorerà poi l’1-1 al 16’ della ripresa ma Barsottini fa un miracolo sul ravvicinato tiro dei viola. Allora ecco sgorgare il raddoppio del Camaiore sul traversone del subentrato Amico per l’incornata vincente di Chiaramonti. La formazione fiorentina prova a riaprire il confronto nel finale col subentrato Pagliai ma il Camaiore poco dopo la richiude riportandosi sul +2 di vantaggio grazie al gol di Borgia. E tatticamente finirà poi con il 3-5-2.