Serie C. Pacciardi sulla Pianese:: "Portare a casa il più possibile»

Una grande prova di squadra ha permesso alla Pianese di battere la Torres e mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Rimini, Gubbio e Spal. Tra i protagonisti della sfida del Comunale, Luca Bacchin. "Abbiamo centrato una vittoria importantissima – ha affermato il bianconero –. I tre ko ci hanno fatto male, ma avevamo comunque messo in mostra le nostre capacità. Era mancato soltanto il risultato, che invece abbiamo centrato contro la Torres".

Da qualche partita, Bacchin sta giocando come esterno d’attacco, domenica ha anche sfiorato il gol. "Mi sto trovando alla grande, è un ruolo che avevo già coperto in passato – le sue parole –. Se sto facendo bene, però, il merito non è solo mio ma di tutta la squadra, che ha dato una grande risposta al periodo no. Ora ci aspettano altre finali, a partire da Pesaro, sabato. Ma siamo pronti e determinati per le nuove sfide che verranno".

Parole di soddisfazione anche quelle di Federico Pacciardi, tornato dal primo minuto al centro della difesa: "È una vittoria che avevamo cercato come le altre volte, solo che eravamo chiamati a dare qualcosa in più in termini di prestazione e di orgoglio – ha detto –. Abbiamo messo tutto in campo e siamo felici di aver ottenuto i tre punti. Un successo del genere dà grande consapevolezza, ma non è quello che ci mancava perché grandi risultati li avevamo ottenuti anche in precedenza. Sappiamo che ogni partita sarà difficilissima da ora in poi, perché i punti servono a tutti. Dovremo mettere in ogni gara le massime intenzioni per cercare di portare a casa il più possibile".

"Dal punto di vista personale – ha chiuso – è stato bellissimo tornare a giocare. Ho dovuto lavorare tanto, forse più del previsto per ritrovare la forma giusta. Ho sempre cercato da fuori di aiutare i compagni e il mister, sfruttando al meglio ogni occasione".