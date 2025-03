Girone b. Lucchese, il destino è appeso a un filo

Il destino della Lucchese è legato ad un filo sottilissimo: la composizione negoziata alla Camera di commercio, per evitare che i libri del club toscano, in grave crisi finanziaria, finiscano subito in tribunale. Se questa complessa operazione di salvataggio dovesse fallire, visti anche i tempi molto ristretti, allora la parola passerebbe inevitabilmente al tribunale. Sembrerebbe, comunque, scongiurato il pericolo che la Lucchese, che sul campo nonostante tutto si sta comportando benissimo, non possa portare a termine la stagione, come, invece, è successo nel caso del Taranto e della Turris, escluse dal campionato, con successivo stravolgimento della classifica del girone C. Insomma, la Lucchese continua ad essere un ‘malato’ grave e l’unica medicina che potrebbe permetterle di continuare a vivere è rappresentata da qualcuno o gruppo che sia, disposto a trattare l’eventuale acquisto, non più direttamente con la proprietà, rappresentata oggi dalla Slt di Roma, ma attraverso la Camera di commercio.