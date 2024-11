Camaiore di corto muso. Basta un gol di super Nardi

camaiore

1

certaldo

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani, Da Pozzo, Amico, Chiaramonti, Nardi, Ricci ( 76’Bologna). All. Minichilli.

CERTALDO: Gasaparri, Pagliai (58’ Ciappi), Piochi (68’ Cenni), Borboryo, Lastrucci, Casella (58’ Lebarara), Zefi, Cito, Mearini, Pieracci, Innocenti (87’ Bettoni). All. Corsi.

Arbitro: Colombo di Legnano.

Rete: 42’ Nardi.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Casella, Belli, Ciappi.

CAMAIORE – Il Camaiore vince 1-0 contro il Certaldo e scava un fosso di 4 punti sulla seconda dopo appena nove partite. Non è stata la miglior versione dei bluamaranto, ma la vittoria è di fondamentale importanza, tenuto conto della settimana tribolata tra infortuni non ancora recuperati e squalifiche di pezzi da novanta come Cornacchia e Bacci che di fatto hanno azzerato le alternative in panchina. Il miglior in campo è stato per distacco Nardi, oltre al gol, l’attaccante è sempre stato un pericolo costante per la difesa avversaria. Da segnalare il pieno recupero tra i pali di Barsottini che non ha compiuto grosse parate, ma nel concitato finale un paio di uscite tempestive hanno evitato guai maggiori.

Il Certaldo pressa bene, il Camaiore sale con il passare dei minuti, ma non si registrano grandi emozioni su ambo i fronti. Ci vuole la giocata di classe che arriva al 42’ quando Borgia attira su di sé tre avversari e offre un gran pallone a Nardi che controlla e di sinistro supera il portiere. Nella ripresa il Certaldo ci mette grande cuore, ma solo nel finale un paio di uscite di Barsottini ed una scivolata di Zambarda testimoniano la pericolosità del Certaldo. In pieno recupero, al 94’ Granaiola sfiora il raddoppio.

Andrea Bazzichi