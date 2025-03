Camaiore-Mobilieri Ponsacco 3-2. Bluamaranto mai domi. Dallo 0-2 al ribaltone

camaiore

3

mobilieri Ponsacco

2

CAMAIORE (4-3-1-2): Barsaglini; Borgia, Velani, T. Casani, Amico (39’ pt Bologna); Cornacchia (43’ st Fani), Granaiola, Da Pozzo; Nardi (38’ st M. Ricci); Kthella (7’ st Bacci), Chiaramonti (43’ st Bastillo). (A disposizione: Barsottini, Belli, Anzilotti, Zavatto). All. Pietro Cristiani.

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Campinotti; Regoli, Mancini, Gemignani, Crecchi (43’ st Tomarchio); Volpi (38’ st Fischer), Burato, Borselli; Morana (36’ st Pini); Pallecchi (32’ st Riccomi), Andreotti. (A disposizione: Lampignano, Di Giulio, Pisani, Marinai, Steffich). All. Francesco Bozzi.

Arbitro: Tommaso Bulletti di Pistoia (assistenti di linea Andrea Tilli di Prato e Davide Giunta di Firenze).

Reti: 28’ pt Morana (MP), 38’ Andreotti (MP); 30’ st Bacci (C), 32’ T. Casani (C), 36’ Cornacchia (C).

Note: ammoniti Cornacchia (C), Campinotti (MP) e Volpi (MP).

CAMAIORE – Ci teneva tantissimo a mantenere l’imbattibilità casalinga in questo campionato dominato in lungo e in largo il Camaiore. Così ieri, nell’ultima partita della stagione giocata al Comunale, quando si è ritrovato sotto 2-0 all’intervallo... ecco che nello spogliatoio è scattato qualcosa. E nella ripresa con una notevole reazione d’orgoglio ecco il clamoroso ribaltone segnando 3 gol in 6 minuti che inguaiano non poco il Mobilieri Ponsacco nella lotta salvezza.

Il Camaiore si era presentato con un undici iniziale inedito in difesa, dando un’opportunità al classe 2005 Barsaglini fra i pali e mettendo Amico terzino sinistro, con Velani-Casani (altro 2005) coppia centrale. Fuori infatti per problemi fisici capitan Zambarda e Zavatto, oltre al centrocampista Anzilotti. I bluamaranto vanno sotto per effetto delle reti di Morana (la quota 2005 dei ponsacchini) e di Andreotti che approfitta di un infortunio di Amico, poi costretto al cambio (al suo posto entrerà un terzo 2005 nella retroguardia camaiorese: Bologna). Nel secondo tempo l’ingresso di Bacci dà la scossa, segnando su respinta di un calcio d’angolo. Il 2-2 lo fa Casani di testa su punizione-cross laterale di Da Pozzo. Il ribaltone in 6 minuti si completa con l’incursione di Cornacchia conclusa con tiro da fuori che s’insacca per il 3-2.