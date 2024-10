Camaiore per restar primo. Altro “derby“ per le zebre

Sesta giornata in Eccellenza e tanta curiosità per vedere se il Camaiore capolista continuerà a vincere (ospita il Montespertoli dei forti Rosi, Vangi e Maltomini) e per vedere se il Viareggio reagirà dopo la sconfitta con polemica nel derby proprio col Camaiore (le zebre sono in Garfagnana con un Castelnuovo che aspetta il match con tanta fame ricordando epiche sfide del passato in categorie superiori).

Qui Camaiore. Sempre out Kthella, Zavatto e Barsottini (questi ultimi due si sono rivisti a lavorare fra corsa e palestra). Al Comunale alle 15 c’è il difensivamente compatto Montespertoli (che ha 5 punti in classifica, contro i 13 degli imbattuti bluamaranto) e la terna designata è con Giannini di Pontedera ed i guardalinee Dore di Pisa e Bua di Pontedera. Soliti ballottaggi con Da Pozzo e Bacci che scalpitano per riprendersi una maglia. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Costa; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (’05); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Cornacchia (Da Pozzo); 9 Chiaramonti, 11 Nardi (Bacci).

Qui Viareggio. Il dato che più preoccupa delle zebre è che nelle ultime 5 gare giocate fra campionato e coppa in ben 4 occasioni è mancato il gol (le reti sono arrivate solo a Certaldo, nel 2-0... anche se col Camaiore un gol buono era stato fatto ma annullato dal mediocre arbitro tarantino Raimondo). Oggi nell’insidiosissima trasferta al “Nardini“ di Castelnuovo Garfagnana il Viareggio vuole ritrovare la via del gol e dei 3 punti. L’avversaria è di quelle tostissime, col sempiterno e “divino“ Grassi dominante in mezzo al campo. Stefano Santini (che sarà in tribuna causa squalifica di una giornata) non avrà i soliti Bertacca, Benassi e Morelli più Brega che si è stirato (fuori tre settimane). Ma dal mercato è arrivato il rinforzo davanti: il mancino Mattia Caggianese, classe ’96 ex Tuttocuoio, Figline, Zenith Prato, Aglianese e Poggibonsi che si stava allenando col Viaccia. Oggi fischia Bulletti di Pistoia, coadiuvato da Tilli di Prato e Dell’Agnello di Pontedera. Probabile formazione (4-3-2-1): 1 Carpita (C); 2 Frroku (’05), 5 T. Ricci, 6 Sorbo, 3 Bertelli; 8 C. Belluomini (Minichino), 4 Bianchi, 7 L. Remedi; 10 Marinai, 11 Bibaj; 9 Chicchiarelli.

Simone Ferro