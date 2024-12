Camaiore schiacciasassi. Ennesima prova da "big"

Camaiore 2 Fratres Perignano 0

CAMAIORE (4-3-1-2): Barsottini; Borgia, Velani, Zambarda, Belli; Amico, Granaiola (46’ st Zavatto), Anzilotti; Da Pozzo; Nardi (32’ st Kthella), Chiaramonti (41’ st Bacci). (A disp.: Barsaglini, Bologna, Navari, Fani, Bastillo, M. Ricci). All. Cristiani.

FRATRES PERIGNANO (4-3-1-2): Serafini; A. Ricci, Genovali, Lucaccini, Mogavero (32’ st Mariani); Viola, Gamba (25’ st Cutroneo), Meucci (32’ st Rotunno); Regoli (32’ st Misseri); Rossi, Taraj. (A disp.: Becherini, Tadini, Zocco, Badalassi, Rofi). All. Falivena.

Arbitro: Mauro di Pistoia (assistenti Luti di Livorno e La Veneziana di Viareggio).

Reti: 16’ pt Nardi; 12’ st Chiaramonti.

Note: ammoniti Meucci (F), Viola (F), Granaiola (C), A. Ricci (F), Borgia (C), Rossi (F) e Cutroneo (F); angoli 6-5 per il Fratres Perignano; recupero 2’ pt e 4’+1’ st.

CAMAIORE – Fagocita tutto ciò che trova sulla sua strada il Camaiore in questa Eccellenza. Ha un obiettivo chiaro in testa e vuol raggiungerlo (... continuando di questo passo vincerebbe il campionato a febbraio/marzo) la squadra allenata da Pietro Cristiani che s’impone all’inglese anche col tosto Fratres Perignano. I bluamaranto si confermano autentico "rullo compressore" e hanno ormai ampiamente dimostrato tutto il loro valore, essendo capaci di fare vari tipi di partite avendo capacità di adattamento a contesti di gioco diversi. Il calcio pragmatico e di categoria del Camaiore di Cristiani è produttivo e redditizio.

La pratica Perignano è stata risolta con un gol per tempo nel primo quarto d’ora delle due frazioni: una punizione di Nardi (procurata da lui stesso che poi col mancino pennellato sopra la barriera inchioda Serafini) per l’1-0; uno “scaldabagno“ all’incrocio opposto di Chiaramonti, dopo essersi sistemato palla sul destro ricevendo dal "treno" Borgia, per il raddoppio. Fino all’ora di gioco gli ospiti avevano anche tenuto bene. Poi sul 2-0 nell’ultima mezz’ora è andato più vicino il Camaiore a fare il 3-0 che non il Perignano a riaprirla: gran parata di Serafini sul tiro di Anzilotti deviato sopra la traversa al 67’ e salvataggio di Genovali alla disperata al 75’ sul tentativo di Chiaramonti che aveva saltato pure il portiere dopo il gran servizio di Da Pozzo.

Il Camaiore sta anche stabilendo record a livello nazionale per quanto riguarda la categoria dell’Eccellenza essendo fra le squadre ad aver fatto più punti in assoluto di tutti (è 2ª in Italia) con la sua quota 40 dopo la prima giornata di ritorno, a +12 sulla seconda Castelnuovo nel suo girone toscano. E vanta il miglior cannoniere d’Eccellenza in tutta Italia: nessuno ha fatto meglio di Chiaramonti che con il gol di ieri è salito a 16 stagionali (media di un gol a partita in questo campionato!), a 24 nel suo anno solare 2024 (dopo gli 8 con lo Zenith Prato nella seconda metà dell’annata passata) e a 100 in carriera in Eccellenza.

Simone Ferro