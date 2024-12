Camaiore senza Anzilotti. Zebre già con Goh e Bellini

Gran chiusura del girone d’andata oggi in Eccellenza mentre molte squadre stanno cambiando faccia col mercato aperto.

Qui Camaiore. L’imbattuta capolista, già campione d’inverno in anticipo da due settimane, chiude l’andata in casa al Comunale contro il Ponte Buggianese. Sulla carta non c’è storia... ma occhio al campo, che può sempre riservare delle sorprese. Da tener d’occhio soprattutto Granucci (che era un obiettivo, sfumato, del Viareggio). Fa fatica a vincere il Ponte ma pareggia tanto (7 i segni X su 14 giornate). Nei bluamaranto mancherà Anzilotti per squalifica. Attenzione alla situazione del centrale Zavatto che potrebbe chiedere la cessione essendo chiuso dalla coppia di difesa titolare Velani-Zambarda. La terna è con Alessio Vaggelli di Prato, Gianni Gambini di Pontedera e Alessandro Rastrelli di Firenze. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Da Pozzo; 10 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Chiaramonti.

Qui Viareggio. Sempre in atto la rivoluzione che sta rendendo l’ambiente bianconero un po’ un porto di mare fra chi entra e chi esce. Gli ultimi due innesti ufficializzati sono stati il jolly d’attacco Massimo Goh (’99 italo-ivorniano che arriva dalla Massese... ed è il cugino di Moise Kean della Fiorentina) ed il difensore Andrea Bellini (quota 2005 che era al Fucecchio). Oggi al Marco Polo arriva il Fratres Perignano degli ex e trascinato da Giacomo Rossi. Arbitrerà Giorgio Caldararo di Lecce, coadiuvato da Matteo Pacini di Empoli e Ardit Perndojaj di Firenze. Probabile formazione (4-4-1-1): 1 Carpita (C); 2 Frroku (2005), 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 7 C. Belluomini (Goh), 8 L. Remedi, 4 Bianchi, 10 Bibaj; 11 Morelli; 9 Ortolini.

Qui Real FQ. Fuori il 2005 Vignali e Stringara nel Forte Querceta che va sul campo della Pro Livorno. Dirigerà Amedeo Leonetti di Firenze, coadiuvato da Domenico De Stefano di Empoli e Francesco Paoli di Piombino. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Luci; 2 Meucci, 5 Tognarelli (C), 6 Vittorini, 3 Giubbolini; 4 Maurelli (2005), 10 Bartolini, 7 Lucarelli; 8 Fortunati; 11 Scarpa, 9 Panicucci (Smecca).