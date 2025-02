Camaiore, sfida tra bomber. Real Forte con la Massese

A 9 turni dalla fine l’Eccellenza è nel vivo ed in questa 22ª giornata (7ª di ritorno) odierna non mancano i confronti accesi.

Qui Camaiore. L’imbattuta capolista ospita il Fucecchio al Comunale. Attesa per la sfida tra i due bomber del torneo: il bluamaranto Chiaramonti (18 reti) ed il bianconero Sciapi (13 gol). Dirigerà Iglio di Pistoia, coi guardalinee Gambini di Pontedera e Pieve di Pisa. Nel Camaiore è out lo squalificato 2005 Belli e al suo posto giocherà Bologna. Rispetto a Montespertoli rientrano nell’undici titolare capitan Zambarda dietro e Granaiola in mediana. Poi soliti ballottaggi nel rombo di centrocampo (dove stavolta potrebbe partire fuori Da Pozzo) e per una maglia davanti fra Nardi, Bacci e Kthella. Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Bologna (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Chiaramonti.

Qui Viareggio. Le zebre perdono il difensore centrale Bertacca per cinque settimane causa strappo muscolare. Sconta poi l’ultima delle 4 giornate di squalifica il centrocampista Luca Remedi. Oggi in concomitanza col Carnevale cittadino i bianconeri vanno al “Magnozzi“ contro la Pro Livorno Sorgenti cercando di allungare la striscia utile (il Viareggio da tre gare non prende gol). La terna sarà con Macca di Pisa, assistito da Santaera di Pisa e Rontani di Firenze. Ancora panchina per Ortolini, con Amoroso che sembra aver trovato l’assetto offensivo giusto. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Carpita (C); 2 Bellini (2005), 5 T. Ricci, 6 Nannetti, 3 Bertelli; 8 C. Belluomini, 4 Bianchi; 7 Baracchini, 10 Bibaj, 11 Goh; 9 Morelli.

Qui Real FQ. Al “Necchi-Balloni“ arriva la Massese: già affrontata tre volte in stagione fra campionato (1-1 all’andata a Massa) e coppa (dove vinse entrambe le volte la squadra apuana: 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno). Stavolta però è la 1ª con Buglio in panchina, che ha fatto 10 punti nelle ultime 4 gare. Arbitra Monti di Como, con Argiolas di Pisa e Perndojaj di Firenze. Probabile formazione (4-4-2): 1 Luci; 2 Maurelli o Vignali (2005), 5 Tognarelli (C), 4 Vittorini, 6 Giubbolini; 11 Fortunati, 8 Stringara, 10 Bartolini, 3 Lucarelli; 7 Bracci (Mearini), 9 Panicucci.