Cambia il calendario in Serie D e in Promozione. Viareggio Cup: pausa all’11 febbraio. Le zebre a Casalguidi il 6 gennaio Il Dipartimento Interregionale della LND ha annunciato le modifiche al calendario di Serie D e Coppa Italia a causa della 74ª edizione della Viareggio Cup. In Promozione, la partita Casalguidi-Viareggio è anticipata al 6 gennaio.