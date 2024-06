Cambio in panchina. Francini nuovo mister dell’Antella

Alessandro Francini è il nuovo allenatore dell’Antella 99. A comunicarlo è stata la società del presidente Claudio Goretti in una nota, nella quale si legge che l’ex allenatore della Rondinella entra a far parte dell’area tecnica assieme al suo collaboratore e match analyst Filippo Marini, già nel suo staff lo scorso campionato e per anni suo capitano alla Rondinella. Dunque, l’Antella riparte con il promettente tecnico Francini che nelle ultime sei stagioni alla Rondinella Marzocco ha conquistato due promozioni, portando la squadra biancorossa del presidente Bosi dalla prima categoria all’Eccellenza.

A pochi giorni dalla finale play off di Promozione persa contro il Grassina, l’Antella riparte con un nuovo percorso con un progetto per traguardi ambiziosi. Sfumato per lo Zenith Prato l’accesso diretto nella finale play off che valeva la promozione in serie D, con il format di Eccellenza tornato a 32 squadre, l’Antella per ora resta in Promozione. Ma non tutto è ancora perduto. Bisognerà aspettare il 12 luglio, quando la Lega Nazionale Dilettanti si pronuncerà sulla richiesta di ammissione alla serie D dello Zenith, domanda che sarà inoltrata come ha assicurato il suo presidente Valentini (c’è tempo fino al 4 luglio).

In attesa della graduatoria, occorrerà verificare la disponibilità dei posti in quanto ogni estate in serie D ci sono sempre problematiche legate a società in difficoltà e a iscrizioni in sovrannumero. Quest’anno già si parla dell’Ancona che essendo stata esclusa in Lega Pro, dovrebbe ripartire dalla serie D.

G. Puleri