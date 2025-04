Camerino Calcio torna in Promozione: trionfo dedicato alla città e all'alta montagna

Una vittoria che porta ad una promozione tanto attesa. Il Camerino calcio tornerà nella categoria della Promozione dopo sei anni, avendo blindato il primo posto vincendo a 1-2 in casa del Potenza Picena. "Questa vittoria la dedichiamo alla città ma anche a tutta l’alta montagna. Abbiamo avuto molti messaggi da tante persone", con queste parole, dall’associazione sportiva, hanno voluto far sentire la felicità per questo traguardo. Un campionato tra alti e bassi, non partito come forse ci si aspettava, ma con un momento dello scorso autunno in cui la crescita e l’impostazione data dall’allenatore Gianluca Giacometti e dallo staff si sono fatte sentire. Nelle ultime due partite però, con squadre di spessore per il vertice della classifica come Borgo Mogliano e Potenza Picena, doveva arrivare la vittoria e così è stato grazie anche a due protagonisti in rete come Alex Gubinelli e Luca Jachetta. "Questa vittoria è voluta fin dall’inizio del campionato, perché volevamo dare un po’ di emozione alla città di Camerino. Contribuire anche con il calcio ad una piccola rinascita" spiega il presidente Ivano Falzetti, fautore negli ultimi due anni dell’investimento sull’Asd Camerino calcio. "Siamo un entroterra marchigiano colpito dal terremoto, quindi – aggiunge – manca un po’ d’aggregazione e lo sforzo di tutte le associazioni è importante, perché devono portare delle gioie. Il messaggio del Camerino era questo: portare a casa un campionato difficilissimo con tante squadre tutte forti, con una squadra forse di categoria superiore, ma non è stato semplice". La dirigenza ha ringraziato i tanti tifosi sia in casa che in trasferta affermando come si è provato a mettere molta professionalità nel dilettantismo, arma che ha fatto la differenza in questo caso. "Il tutto è stato possibile grazie al direttivo, ai soci e alla città intera, ma in particolare grazie alla squadra e soprattutto, con merito, agli sponsor, più di 100 aziende o attività commerciali". "Una ferita aperta il 27 maggio 2023 e chiusa ieri", aveva scritto il capitano Mattia Di Luca nei suoi social domenica in una foto con i giocatori della "vecchia guardia", con cui due stagioni fa si era sfiorata la promozione ai playoff. "È una sensazione bellissima - dice invece l’altro capitano di questa stagione Francesco Cottini - una vittoria che ripaga di tutti gli sforzi e i sacrifici fatti da quando siamo retrocessi nel 2019. È stata una vittoria di gruppo dentro e fuori dal campo". In programma ora il 26 aprile una grande festa per tante persone, in cui si spera in oltre mille persone per festeggiare tutti assieme.