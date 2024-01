Campionati alla ripartenza. Il Viareggio gioca a Befana

Dopo due settimane senza partite anche il calcio dilettantistico si rimette in moto avendo sfruttato il periodo di sosta per ricaricare le batterie e riorganizzare idee e ambizioni per il 2024. L’interesse maggiore, con attesa e curiosità, è per vedere come ripartiranno le due squadre versiliesi che hanno cambiato guida tecnica a Natale vale a dire il Pietrasanta in Promozione (passato dalla mano di Massimiliano Bucci a quella di Giuseppe Della Bona) ed il Corsanico in Prima categoria (da Stefano Maffei ad Alfredo Casani). Per altro vale la pena ricordare come con l’ulteriore ultima modifica del regolamento gli allenatori come Bucci e Maffei esonerati prima del 30 dicembre 2023 possono ri-allenare altrove anche nella corrente annata 2023/24 purché in un girone diverso rispetto a quello in cui hanno allenato nella prima parte di questa stagione.

La prima squadra delle “nostre“ a scendere in campo nel nuovo anno sarà il Viareggio che anticiperà nel giorno di Befana la propria partita di campionato in Promozione a Casalguidi valida per la 17ª giornata (nonché ultima d’andata). Le zebre sono prime e puntano a rimanerci per laurearsi campioni d’inverno. L’anticipo al sabato dei bianconeri è dovuto alle carenze nell’organico arbitrale regionale. Il match Casalguidi-Viareggio sabato alle 14.30 sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del club viareggino. Tutte le altre partite delle squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria saranno domenica 7 gennaio: il primo derby del 2024 sarà sul sintetico del “Cavanis“ dove in Prima categoria si giocherà subito un interessantissimo Capezzano-Corsanico. In Serie D ed in Eccellenza l’anno si apre con la prima giornata del girone di ritorno. In D domenica il Seravezza (sempre secondo a -1 dalla capolista Pianese) ospita l’Aquila Montevarchi al “Buon Riposo“ di Pozzi mentre il Real Forte Querceta sarà in trasferta a Figline Valdarno. In Eccellenza il rilanciatissimo Camaiore di Cristiani è di scena a Prato contro la Zenith. Trasferta pratese pure per il “nuovo“ Pietrasanta targato Della Bona che nell’ultima d’andata riparte da Montemurlo contro il Maliseti Seano.