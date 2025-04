Campionati di Eccellenza e Promozione: lotta serrata per i playoff

Mentre domani si gioca in serie D per la terzultima giornata, i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria riprenderanno nell’ultimo fine settimana di questo mese. In Prima categoria si è giocata la 28esima giornata. In vetta c’è la Nuova Real Metauro, dietro staccato di due lunghezze il San Costanzo, in terza piazza (a meno 7) l’Atletico Mondolfo, al quarto posto (a - 8) la Falco Acqualagna e il Peglio. Pronto a riprendersi un posto nei playoff il Montecalvo (a meno 9 dalla capolista). Alla ripresa (sabato 26 aprile) la Nuova Real Metauro ospiterà il Peglio (che non può lasciare punti per strada per non rischiare di farsi sfuggire i playoff), poi nell’ultima giornata andrà a far visita al Muraglia invischiata in zona playout. Il San Costanzo dovrà vedersela prima con l’Atletico Mondolfo in corsa per i playoff e poi andrà a Pesaro per incontrare il Pantano. In coda c’è l’Apecchio, sopra con 2 punti in più il Tavernelle. L’ultima retrocederà direttamente in Seconda. Per i playout in questo momento oltre al Tavernelle (21 punti) ci sono il Muraglia (24), il Csi Fano (28) e la Maior (30).

Pari e patta tra Mercatellese e Nuova Real Metauro. "E’ stata una partita ben giocata da entrambe – dice il ds degli ospiti Andrea Berloni – la posta in palio era importante per entrambe, anche se per opposti obiettivi. Peccato che per nei minuti di recupero ci sia sfumata la vittoria". Il commento su Atletico Mondolfo-Csi Fano vinto da padroni di casa è del diesse del Mondolfo Paolo Pretelli: "Gara difficile contro una squadra che ha giocato a viso aperto; dopo averla sbloccata la Delfino ci ha raggiunto sfruttando una ingenuità difensiva che ci è costata cara, bravi i ragazzi a trovare il vantaggio nella ripresa che ci permette di restare in lizza per gli spareggi campionato che penso si deciderà per la griglia playoff all’ultima giornata con due scontri diretti, noi affronteremo Acqualagna e il Peglio il Montecalvo. Per noi è determinante la prossima partita con il San Costanzo, serve un risultato positivo e giocarci tutto in casa l’ultima di campionato".

"Un torneo – dice l’esperto centrocampista Emiliano Bartoli della Falco Acqualagna ora in griglia playoff – che fino alla fine si dimostra incerto e interessante. Tutti possono perdere punti con tutti soprattutto ora che i punti iniziano a pesare. Per quel che riguarda la Falco cercheremo fino all’ultimo di entrare nella griglia playoff. È il nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo. Dopo una lunga rincorsa ci siamo e vogliamo restarci.

I bomber. La classifica cannonieri dopo 28 partite è la seguente: 17 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 13 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 12 reti: Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico).11 reti: Luca Braccioni (Peglio). 10 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo). 9 reti: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Bernardino Paoli (Peglio) e Mattia Pagnini (Pantano). 8 reti: Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo) e Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo). 7 reti: Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Matteo Agostini (Csi Delfino), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano) e Luca Palazzi (Mercatellese). Seguono con 6 reti a testa 8 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Ciacci (Nuova Real Metauro), 2)Rovinelli (Tavernelle), 3)Cencioni (Peglio), 4)Catalano (San Costanzo), 5)Baldini M. (Osteria Nuova), 6)Bellucci (Muraglia), 7) Hoxha (Audax Piobbico), 8)E.Bartoli (Falco Acqualagna), 9)Caso (Csi Delfino Fano), 10)Ricci (Real Altofoglia), 11) Messina (Atletico Mondolfo). All. All. Yuri Bruscia (Mercatellese).

Amedeo Pisciolini