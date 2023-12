Campionati Giovanili. Tante soddisfazioni per il Limite: "L’obiettivo è migliorare ancora»

Il 2023, che stasera ci lasceremo alle spalle è stato un anno di soddisfazioni per il Limite e Capraia, come ha dimostrato il recente viaggio a Coverciano del vicepresidente Alessio Michelucci e del direttore sportivo Francesco Safina, per ricevere le coppe relative ai successi dei campionati delle ultime due stagioni: Allievi A 2021-’22; Allievi B 2021-’22 e Allievi B 2022-’23. "Siamo molto contenti di aver ricevuto questi premi che certificano la grande crescita in pochi anni della società – ha commentato proprio Michelucci –. Ringraziamo i ragazzi dello staff e tutti quelli che stanno contribuendo a farci migliorare e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo e ci siamo prefissati".

Soddisfazioni che in casa giallorossa stanno arrivando anche nella stagione in corso, con posizioni tra i primi posti in classifica per tutte le categorie. A testimoniare la bontà del lavoro portato avanti dalla società del presidente Tramacere con il proprio settore giovanile, anche le prestazioni di alcuni ragazzi cresciuti nel vivaio limitese. Ultimo, in ordine di tempo, il gol di Matteo Carlesi, protagonista la scorsa stagione negli Under 17 regionali giallorossi, primo classe 2006 a segnare in Serie D. È successo nel match Prato-Lentigione, terminato 1-1, con Carlesi che ha firmato il pareggio nel finale per i padroni di casa.