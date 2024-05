Campionato al rush finale. "Il Ravenna può farcela. Noi ci crediamo ancora»

Se domenica il Ravenna batte l’Imolese al Benelli, e il Carpi perde in casa col Certaldo, i giallorossi potranno addirittura festeggiare la promozione in serie C. Con un pareggio del Carpi, si andrebbe allo spareggio. Magari è fantacalcio, ma i numeri dicono questo. E anche Antonio Varriale ne è convinto: "Il campionato è ancora aperto. Ci crediamo. La speranza è l’ultima a morire. Ci giocheremo tutto domenica contro l’Imolese, davanti al nostro pubblico. A fine partita tireremo le somme e vedremo cosa sarà successo al Carpi. In ogni caso, abbiamo disputato un campionato strepitoso. Sarebbe la meritata ciliegina sulla torta. Sì, sono convinto che ce lo meritiamo". Dopo il gol segnato all’andata, a Lodi, nel 2-0 contro il Fanfulla, il venticinquenne attaccante partenopeo si è quasi levato un peso: "Sì, mi sono tolto un peso. Tra pali, parate, miracoli dei portieri ed errori miei, non ero più riuscito a fare gol. È stata una bellissima emozione, perché il gol è arrivato in un momento importante della stagione. Sono contento perché ho dato una mano alla squadra, e mi auguro sia un gol altrettanto importante per quello che, speriamo tutti, possa accadere". Il 2-0 con cui il Ravenna ha espugnato Fidenza, ha confermato il grande momento di forma dei giallorossi.

"Quella di Fidenza contro il Borgo San Donnino non è stata una vittoria scontata. Abbiamo giocato fuori casa, contro una squadra che si deve ancora salvare. Ci siamo trovati di fronte un avversario dotato di qualità e di buon palleggio, con buone individualità. È stato un match con tante insidie. Siamo stati bravi noi ad aggredire l’avversario e a gestire la situazione nel migliore dei modi, come tante altre volte ci è capitato nel corso della stagione. Abbiamo approcciato bene e siamo rimasti sul pezzo fino alla fine. Dopo aver sbloccato il risultato su rigore, la gara è andata tutta in discesa". La concorrenza nel reparto avanzato non ha aiutato Varriale: "Sì, la concorrenza in attacco è stata davvero tanta in questa stagione, anche se, fra tutte le punte in organico, sono il meno offensivo. Le mie caratteristiche sono più da seconda punta o attaccante sterno, quindi ho fatto un po’ più di fatica ad adattarmi al modulo con 2 punte, ma mi sono trovato bene in coppia con tutti".